Censuran en Facebook y Twitter un mensaje de Trump en el que compara la Covid-19 con la gripe

Facebook y Twitter han censurado una publicación hecha por el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la letalidad del Covid-19 en comparación con la de la gripe en el que afirmaba que el virus SARS-CoV-2 causaba menos muertos en la mayoría de las poblaciones que el de la gripe.

Comenzó Twitter ocultando el tuit del presidente y advirtiendo de que el mensaje violaba las reglas de la red social "sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con la Covid-19", aunque lo mantuvo como accesible si se hacía clic sobre él por su “interés para el público”.

Esta decisión de Twitter es una estrategia que ha seguido la red social en varias ocasiones también con mensajes del líder republicano desde que el pasado mes de mayo empezara a verificar y colocar alertas junto a los contenidos que compartía el presidente.

Acto seguido, Facebook fue aún más drástico y eliminó completamente el mensaje de Trump al considerar que se trataba de “información incorrecta sobre la severidad de la Covid-19”, según informaron desde la empresa en un comunicado.

El mensaje que compartió Trump era el siguiente: "¡La temporada de la gripe se acerca! Mucha gente todos los años, algunas veces más de 100.000, y pese a la Vacuna, muere de la Gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro País? No, hemos aprendido a vivir con ella, justo como estamos aprendiendo a vivir con la COVID, en la mayoría de poblaciones mucho menos letal".

La parte que no se ajustaría a la realidad, según las redes sociales, es la que hace referencia a la letalidad del virus, ya que, la mayoría de estudios científicos apuntan a que todo parece indicar que el grado de letalidad de la COVID-19 (es decir, el porcentaje de fallecidos con respecto al total de infectados) es superior al de la gripe. No obstante, dicen que la cifra exacta no se podrá conocer hasta dentro de varios años, cuando se hayan podido llevar a cabo investigaciones exhaustivas, se disponga de todos los datos y se conozca mejor la enfermedad.

Trump respondió a las acciones de Twitter y Facebook con un nuevo mensaje en el que llamó a eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de Internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

Esa sección indica que las grandes compañías de Internet están exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenidos, porque se supone que son meros intermediarios o canales.

