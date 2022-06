Boris Johnson se enfrenta este lunes a una votación interna que podría acabar con su destitución

Boris Johnson, primer ministro británico, se enfrenta este lunes a una moción interna que un grupo de diputados conservadores a propulsado, con el objetivo de forzarle a dimitir. Así lo ha anunciado Graham Brady, presidente del Comité 1922, que afirmó que más del 15% de los "tories" habían pedido formalmente esa votación.

Se llevará a cabo de 18:00 a 20:00 hora peninsular, y Johnson necesitará el apoyo de al menos la mitad de sus diputados, un total de 180 papeletas a favor. En caso de que pierda, se verá obligado a renunciar y se pondrá en marcha un proceso interno para seleccionar al nuevo líder "tory" y próximo jefe de Gobierno.

Tras el escándalo de las fiestas realizadas en Downing Street en plena pandemia de COVID-19, denominadas como "Partygate", la antipatía hacia el líder conservador ha crecido mucho. Muestra de ello fueron los abucheos que los asistentes a la celebración del Jubileo en la catedral de San Pablo dedicaron a Johnson el pasado viernes.

Medios británicos vaticinan que esta moción de censura no logrará acabar con la administración de Johnson, aunque puede que su posición quede muy fracturada, en caso de que el número de votaciones en contra sea muy alto. Esto ya ocurrió en 2019, cuando la moción de censura realizada a Theresa May el pasado año 2018 acabó con su dimisión.

¿Cómo se realizará?

La votación tiene carácter anónimo. Por lo tanto, los ministros y altos cargos del Gobierno podrían oponerse a su jefatura sin que sus nombres salieran a la luz. Cerca de 160 parlamentarios conservadores mantienen un cargo gubernamental, y sus puestos podrían verse en peligro bajo un nuevo líder. Tal y como apuntan diferentes expertos, esto podría ser una ventaja crucial para el actual primer ministro.

En caso de que el jefe del Ejecutivo gane la votación, esta no podría repetirse hasta doce meses después.

Johnson se defiende

El primer ministro ha calificado la moción de censura como una "oportunidad de oro" para poder poner fin a "meses de especulación" sobre su Gobierno y liderazgo. A través de una emisiva, Johnson se ha dirigido a los diputados "tories", insistiendo que pueden "confiar en él para sacar adelante soluciones innovadoras a los problemas más difíciles y duraderos" a los que se enfrenta el país.

Ha aceptado una parte de las críticas respecto al controvertido "Partygate", asegurando que ya ha rendido cuentas por ello y solicitando que se deje atrás. "Algunas de las críticas han sido justas, quizá, otras no tanto" ha aseverado; "Cuando han dado en el clavo he escuchado, he aprendido y he realizado cambios. Seguiré escuchando y aprendiendo de mis colegas para mejorar, pero esto supone una oportunidad de oro para dejar todo este asunto atrás".

Apoyo de los altos cargos

Una de las primeras en mostrar su apoyo al primer ministro ha sido Liz Truss, ministra de exteriores, que ha pedido respaldo al resto de sus compañeros. "Ha estado a la altura a la hora de gestionar la recuperación tras la pandemia y ante la agresión rusa de Ucrania", ha comentado a través de Twitter, reforzando la idea de que ya ha pedido perdón por sus errores.

También ha hablado el ministro de Sanidad, Sajid Javid, haciendo un llamamiento para "acabar con el delirio" y continuar con el plan del Ejecutivo, asegurando que es una "oportunidad para que todos nuestros colegas respalden el programa".

El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, también se ha sumado a los apoyos, asegurando que Johnson ha tomado "buenas decisiones en materias de importancia". Como él, tanto el ministro de Finanzas Rishi Sunak y el diputado Michael Gove, han alabado sus decisiones sobre el Brexit y el COVID-19, garantizando su voto en contra de la moción.

Posiciones contrarias

El líder de la oposición, Keir Starmer, ha asegurado que "las cosas han cambiado" y que la población a cambiado la forma en la que ven a Johnson. "Simplemente empiezan a tener la sensación de que no se puede confiar en él", dijo, mencionando que "la historia nos dice que este es el principio del final".

El exministro de Exteriores Jeremy Hunt también se ha mostrado a favor de la moción de censura, y ha asegurado que Johnson está destinado a perder las próximas elecciones. Hunt es uno de los favoritos para suceder al actual mandatario en caso de que pierda la votación. A su vez, ha dicho que es hora de que el Partido Conservador plantee si "quiere un cambio de líder", y que votará "a favor de cambiar".