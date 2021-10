Así se hace dinero de la nada: Un artista vende su segunda estatua invisible por 28.000 euros

LEER MÁS El divertido momento del ministro José Luis Escrivá, tras liarla con una botella de agua

Su nombre es Salvatore Garau. No sabemos si es un genio pero todo apunta a ello. El italiano ha vendido una escultura invisible por casi 28.000 euros. La escultura no es más que un espacio vacío. El artista ve mucho más que un espacio vacío. Lo compara con Dios, un ser invisible pero que levanta las más puras pasiones y creencias

Se trata de “Davanti a te”, vendido por 27.120 euros durante en una casa de subastas en Milán. Como indica el certificado de autenticidad firmado por el artista, debe colocarse en un espacio libre (dimensiones aproximadamente 200 x 200 cm). La subasta comenzó en una horquilla de 12/16 mil euros, pero terminó duplicando su valor. Como prueba de que la obra existe el único elemento tangible, es el certificado de garantía.

"Esta nueva escultura es para mí la más enigmática y, lo admito, inquietante - explica Salvatore Garau, natural de Santa Giusta - La pintura ya no me basta, solo, para describir lo que está sucediendo a nuestro alrededor en todo el planeta. la 'materia' inmaterial de mis esculturas, para mí, tiene el poder de evocar, como ningún otro, los miedos que invaden nuestra existencia y condicionan nuestro futuro. La ausencia, más que la presencia, enfatiza nuestros dramas y es la protagonista absoluta de nuestro tiempo".

Las obras de Garau, escultor y pintor desde hace más de 40 años, se han exhibido en todo el mundo. No es la primera obra invisible del autor. La obra de arte titulada "lo Sono" - "Yo soy" en italiano - es un cuadrado de 5 por 5 pies. "No lo ves, pero existe; está hecho de aire y espíritu", según definía Garau en The New York Post. Aquella la vendió por 16.000 euros.

"Es un trabajo que te pide que active el poder de la imaginación, un poder que cualquiera tiene, incluso aquellos que no creen que lo tienen", dijo Garau sobre su anterior 'creación'