Las agónicas horas para encontrar el Titan: los expertos explican las opciones del "difícil" rescate

Cinco personas, al parecer el magnate de origen paquistaní Shahzada Dawood, y su hijo, Suleman, el empresario británico Hamish Harding, el aventurero francés Paul-Henry Nargeolet y el consejero delegado de OceanGate, Stockton Rush, desaparecieron el pasado domingo 18 de junio a bordo de un sumergible de la empresa OceanGate Expeditions.

Con esta inmersión pretendían acercarse a los restos del 'Titanic', que se hundió a unos 600 kilómetros de la costa de Newfoundland, en Canadá, y se encuentra a una profundidad de 3.800 metros bajo la superficie marina. El transatlántico naufragó en 1912 tras chocar contra un iceberg que rajó su casco y provocó la muerte de más de de 1.500 personas. Sin embargo, los restos del barco no se hallaron hasta 73 años después, en 1985.

Ahora, estas cinco personas a bordo del sumergible llamado 'Titan' pagaron 250.000 dólares cada una por aproximarse a los restos del transatlántico más famoso de la Historia. Aunque todo parecía controlado, las alarmas saltaron el domingo 18 de junio, cuando el sumergible desapareció del radar y las autoridades de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido trabajan a contracorriente por encontrarlos antes de que se les agoten el oxígeno y alimentos.

Desde la propia empresa OceanGate Expeditions han defendido que el sumergible cuenta con provisiones para que los tripulantes logren sobrevivir durante cuatro días. Tiene reservas de oxígeno para 96 horas a bordo, es decir, que aproximadamente les quedarían 20 horas de aire respirable.

Tras conocerse estos hechos, desde Onda Cero hablamos con Borja Oriol, diseñador de SubCat (submarino catamarán) destinado al turismo, sobre los sistemas de emergencia, qué es lo que puede haber fallado y cómo sería el proceso de rescate, que califica de "muy difícil".

¿Qué sistemas de emergencia tienen los sumergibles?

Oriol recuerda que los submarinos de pasajeros cuentan con tres sistemas de emergencia por los que considera "realmente muy difícil que no puedas salir a la superficie".

Mecánico : se suelta un lastre, un peso de entre media tonelada y una tonelada , por lo que el submarino sube automáticamente.

: se suelta un lastre, un , por lo que el submarino sube automáticamente. Hidráulico : se accionan los sistemas dinámicos de alerones o de algún otro tipo de resorte que se utiliza para bombear agua del submarino .

: se accionan los sistemas dinámicos de alerones o de algún otro tipo de resorte que se utiliza para . Neumático: sistema de soplado de agua por el que se expulsa agua fuera de los tanques.

El experto destaca que hasta ahora, los submarinos turísticos no han tenido ningún accidente que sea mínimamente relevante. Aunque en este caso, no se debe considerar el 'Titan' como turístico sino de exploración. Además, asegura que no se ha sometido a la normativa IMO (de la Organización Marítima Internacional) ni a las sociedades de clasificación que suele aplicarse a los submarinos turísticos debido a que opera en aguas internacionales.

Normalmente, los sumergibles turísticos suelen llevar entre 25 y 50 pasajeros y navegan por las costas, nunca en aguas internacionales, y en el caso del 'Titan' únicamente iban cuatro más el piloto, por lo que podría calificarse de lujo.

Sin embargo, el diseñador del SubCat reconoce que "no cabe duda que tiene una tecnología absolutamente moderna y que está perfectamente diseñado". Con un casco hecho de fibra de carbono y de titanio, lo que lo convierte en "muy resistente, ligero en la mar y adaptable a las diferentes profundidades y temperaturas".

¿Qué es lo que puede haber fallado?

Borja Oriol sostiene que el sumergible "es muy seguro porque no puedes tener a pasajeros que están pagando un ticket sin unas normas de seguridad muy estrictas". Y explica las dos posibles razones por las que se ha perdido el contacto

Ha tenido un fallo eléctrico en el sistema de potencia de las baterías. "Si alguna de ellas que son de litio que se ha sobrecalentado o explotado, sueltan una serie de gases , sobre todo cloro, que hace que los tripulantes se queden dormidos ".

en el sistema de "Si alguna de ellas que son de litio que se ha sobrecalentado o explotado, , sobre todo cloro, que hace que los ". Ha entrado agua en la cabina a través de algunas de las tuberías. "Si ha entrado agua en la cabina entonces están en el fondo estarían muertos", lamenta.

Sin embargo, no ve probable que sea la primera opción, ya que se están escuchando golpes de procedencia humana cada 15 minutos. "Eso quiere decir que hay gente viva y, por la razón que sea, el barco está ahí abajo. Se habrá quedado sin energía, sin capacidad de comunicación", pero insiste en que "es muy difícil suponer que no puedan activar un sistema de emergencia".

Si no han subido, realmente ha tenido que pasar algo en la tripulación

Oriol cree que "si no han subido, realmente ha tenido que pasar algo en la tripulación". Porque, recuerda que solamente una de las cinco personas que iban a bordo es la que sabe tripular el submarino. Además, descarta la opción de que los pasajeros puedan salir por su propio pie, en primer lugar porque no se puede abrir desde dentro y en segundo, porque en el caso de abrirse, morirían por la presión a la que se someterían por la profundidad en la que se encuentran.

Por su parte, el experto matiza que hay otra opción, que se encuentren en la superficie. Aunque la situación tampoco sería muy esperanzadora debido a que tardarían también mucho tiempo en encontrarlos por el tamaño y color del submarino, además de por la poca visibilidad en la zona y, como no se puede abrir desde dentro, el problema del aire no se solucionaría.

¿Cómo sería el proceso de rescate?

Una vez sean localizados, los equipos de emergencias enviarían un submarino automático no tripulado (ROV) que les diese a conocer, mediante cualquier sistema acústico, que los han encontrado y después se intentaría enganchar el sumergible con un cabo de 4.000 metros de largo. Se trata de un proceso muy complejo porque no cualquier barco puede soportar un cabo de tal longitud. También hay otra opción de que otro pequeño submarino, enganchado a un barco desde arriba, sea el que arrastre al 'Titan' a la superficie con un cabo.

En 20 horas montar esa operativa de rescate es muy difícil

"Le quedan unas 20 horas de aire respirable y en 20 horas montar esa operativa de rescate es muy difícil", confirma Oriol. Asimismo, descarta que puedan emplearse buzos que bajen más de 40- 50 metros y, de hecho, afirma que el 'Titan' está mucho más profundo que los buques de guerra, que no pasan de los 800 metros.