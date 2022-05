Abigail Beck, alérgica al agua: "Cuando llueve me duele mucho, siento como si fuera ácido"

Abigail Beck, es una adolescente de Arizona que es alérgica al agua. Todo su cuerpo reacciona con un sarpullido si entra en contacto con el agua. La joven de 15 años fue diagnosticada hace un mes de urticaria acuagénica, una enfermedad rara solo registrada en cien personas.

La joven ha declarado que sus propias lágrimas le causan una reacción alérgica, "mi cara se pone roja y siento que quema".

Además, Beck no puede beber agua y asegura que la última vez que lo hizo fue hace un año. Para hidratarse consume bebidas energéticas y zumo de granada. "Cuando bebo agua vomito, me duele el pecho y mi corazón empieza a latir muy rápido" ha confesado. Comprar en el supermercado también se ha convertido en un reto, ya que debe chequear la etiqueta de los alimentos para comprobar que no tienen agua entre sus ingredientes.

Los médicos han decidido recetarle pastillas de rehidratación y antihistamínicos para controlar sus reacciones. "Me costó un tiempo ir al médico, no quería parecer una loca" ha expresado Beck.

Temor a la lluvia

Abigail ha explicado que "cuando llueve me duele mucho, siento como si fuera ácido". La estadounidense se dio cuenta de que esta sensación al tocar la lluvia no era normal cuando preguntó a su madre si sentía lo mismo.

Tengo miedo de que esto quede fuera de control un día, nadie sabría que hacer incluida yo misma

Como medida preventiva intenta no salir de casa en los días de lluvia aunque de tener que hacerlo lleva una chaqueta y tres pantalones de chándal.

Urticaria acuagénica

Solo existen 100 casos registrados en el mundo de urticaria acuagénica una rara enfermedad que afecta en mayor medida en mujeres que en hombres. Los síntomas empiezan a desarrollarse en la pubertad (Abigail Beck lo descubrió a los 12 años).

No importa la temperatura del agua, afecta de igual medida en los enfermos provocando de forma inmediata una erupción urticaria. Actualmente, el tratamiento utilizado en casos intensos son la administración de un antihistamínico 2 o 3 horas antes de entrar en contacto con el agua. También pueden utilizar un aceite inerte o lanolina.