'Frases', el restaurante murciano aspirante a una estrella Michelín que nació por una foto en 'El Celler de Can Roca'

Una foto en la puerta de El Celler de Can Roca, uno de los templos de la gastronomía mundial, puede llevarte a conseguir una estrella Michelín. Esto no está escrito en ningún libro y no es cierto, pero puede ser la historia de María Egea y Marco Iniesta con su restaurante 'Frases'.

Era el año 2018 cuando esta pareja -personal y profesional- pasó por las puertas del restaurante de los hermanos Roca y decidieron hacerse una fotografía. Allí salió Pitu Roca, sumiller de El Celler, y les ofreció una mesa porque hubo una cancelación, aunque ellos no tenían reserva. A partir de entonces se escribe la historia de 'Frases', que podría conseguir su primera estrella Michelín el próximo 26 de noviembre, día en que se celebra la gala de la Guía Michelin en la Región de Murcia.

María y Marco, desde ese día, decidieron dejar sus trabajos y los estudios por los que aspiraban a ser policía (ella) y militar (él) para embarcarse en su propia aventura. La hospitalidad y el cariño que recibieron en El Celler de Can Roca fue factor clave para abrir en la capital murciana en 2018.

La primera propuesta de 'Frases' fue desenfadada y "más bien informal", pero llegó la pandemia y todo cambió. En 2022 pasaron a ser un restaurante más "refinado" en el que incorporaron su actual menú degustación que pone en valor a la gastronomía murciana.

'Frases', un hogar en Murcia

No hace falta más que cruzar la puerta de este pequeño restaurante para saber que es un lugar acogedor, con una cuidada decoración, para saber que se disfruta de su gastronomía. No más de 15 comensales, pocas mesas sin mantel, y una cocina vista donde Marco Iniesta trabaja para sacar el servicio. El joven cocinero murciano se basta solo para dar de comer a sus clientes, únicamente acompañado por una persona de office.

Sala del restaurante 'Frases' | Luis Gutiérrez

La sala la lidera María Egea, que presenta los platos y la bodega, con más de 100 referencias, acompañada de Laura Juárez. Este joven equipo es capaz de ofrecer este menú que se compone de 9 pases con más de 15 bocados.

La cocina murciana como lenguaje

Marco Iniesta, autodidacta en la cocina, sirve sus recetas con una visión contemporánea de los platos típicos de la Región de Murcia, algo que no terminaba de cuadrar a los propios clientes murcianos, según cuenta María Egea. Pero, ese es el lenguaje que vertebra 'Frases'.

El equipo de 'Frases' durante un servicio de su restaurante | Luis Gutiérrez

Comienza el menú con unos aperitivos en los que se reinterpreta la típica marinera murciana presentada en un buñuelo relleno de ensaladilla y coronado con un bocado de pulpo. Tras los aperitivos se pueden degustar unos embutidos murcianos.

Marco Iniesta trata de crear su menú con productos locales y por ello elabora una ensalada de tomate en conserva, con un flan de tomate sobre una sopa, y que acompaña con una nube de tomate, un plato inspirado en la huerta murciana.

El arroz de Calasparra también está presente en el caldero del Mar Menor, en un bocado meloso y con mucho sabor, que acompaña la gamba roja. Y no se olvidan del chato murciano con una royal que acompaña una panocha a la brasa.

Embustidos murcianos y flan de tomate | Luis Gutiérrez

Antes de llegar a los dulces, Iniesta y Egea ponen sobre la mesa unos bocados elaborados con varios quesos murcianos en el que destaca el Ruperto de San Javier dentro de un buñuelo. La parte dulce también lleva consigo un trozo de Murcia.

Marcos Iniesta y María Egea hacen cocina murciana, con productos murcianos, en un menú equilibrado que acompañan con vinos de la tierra.