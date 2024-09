Ferran Adrià, sobre la gastronomía española: "Está en su mejor momento"

Ferran Adrià, el cocinero más influyente de la gastronomía en los años 90, llegando a ser portada del The New York Times como el estandarte de 'La nueva nouvelle couisine', no cree en "una revolución a corto plazo en la gastronomía", según afirma a Onda Cero.

No obstante, el cocinero catalán asegura que "la gastronomía española está en su mejor momento" y "aún quedan muchas cosas por hacer". Es por ello, que participó y puso en valor el I Campus Gastronómico Talento organizado por la revista 'GastroActitud' en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia.

Para la figura más importante de la cocina española, este tipo de eventos "son importantes para dar voz a los que serán los profesionales del futuro" y que ahora ponen su empeño en formarse para llegar a lo más alto de la gastronomía. "Es importante saber qué piensan, qué inquietudes tienen y cómo ven nuestra gastronomía", explicaba durante su conferencia.

Somos el país número uno en educación gastronómica

Uno de los factores que para Adrià marca el devenir de la gastronomía española es la formación que se está dando en nuestro país. El cocinero de elBulli cree que "España es el país número uno en educación gastronómica" y pone el foco en la importancia de tener todo el conocimiento para desarrollar "un sector que todavía es muy joven".

Quizá es esto lo que echó en falta Ferran Adrià cuando él comenzó su carrera profesional, según confiesa a Onda Cero. "No suelo preocuparme de lo que no se puede cambiar, pero quizá en aquel momento me hubiese gustado tener más conocimiento para el día a día". Adrià cree que "hay una mala costumbre en la sociedad española de no hablar de dinero entre padres e hijos, y eso es muy importante".

Haced lo que os dé la gana

Ferran Adrià fue claro ante los 50 alumnos que participaron en este pionero campus: "Haced lo que os dé la gana". Este fue el consejo para los estudiantes de las mejores escuelas de hostelería españolas allí reunidos a los que pedía "tener criterio", pero "comprendiendo las cosas y rodeándose del máximo número de personas" que les hagan aprender.

Unión de las escuelas y apoyo para los talentos

No desaprovechó Adrià la oportunidad de exigir a las administraciones un mayor apoyo para la gente con talento, para aquellos que serán el futuro de la gastronomía española. "Tenemos el mejor congreso gastronómico que es Madrid Fusión, tenemos la pista de salida de la formación y tenemos una generación para cambiar el paradigma de la gastronomía y que nadie más tiene", afirmaba Adrià.

Por ello, el chef de elBulli pedía más becas, tanto de instituciones públicas como de empresas, y sobre todo unión de las escuelas. Precisamente, la unión de los cocineros hizo que "la gastronomía creciese en su momento", aseguraba Adrià. Incluso reconociendo que "el cambio fue muy naif".

Ferran Adrià dejó claro que la gastronomía española tiene "un potencial brutal", pero también ve que "hay algo que nos falla". La manera de vendernos y la comunicación es el escollo que para Adrià existe en la cocina española.