La mejor hamburguesería del Mundo está en España: estas son las dos provincias en las que se pueden probar

Según 'The World's Best Burgers', la mejor hamburguesa del mundo se come en España. El restaurante 'Hundred' ha ganado por segundo año consecutivo el premio a la mejor hamburguesa del planeta.

'Hundred Burgers', casa fundad en Valencia en 2020, es la primera hamburguesería no estadounidense en colocarse como el restaurante con mejor producto en dos ediciones consecutivas. La hamburguesería española está seguida en la lista por la americana Pizza Loves Emily y por la brasileña Holy Burger con sede en Sao Paulo.

La cadena de comida rápida cuenta con varios restaurantes en dos provincias de España: Cuatro en la provincia de Valencia y otros tres establecimientos en Madrid.

La hamburguesería fue fundada por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian hace cinco años. Ambos responsables se congratulan del hito conseguido. González-Urbón dice que es "la recompensa al enorme esfuerzo y sacrificio" de todo el equipo, así como un "recordatorio de que priorizar la calidad y la artesanía sobre el crecimiento es el camino correcto".

Por su parte, Maljian ha señalado que algunos de los tours turísticos de Valencia paran frente a la hamburguesería para reflejar que allí se hace la mejor hamburguesa del mundo alegando que "no hay nada más bonito que eso" y que ahora tienen el deber de estar a la altura del galardón que se les ha concedido.

Además de 'Hundred', entre las mejores 20 hamburgueserías del globo se han colado otras dos españolas: la valenciana Soul Coffe en el décimo puesto y la madrileña Briochef en el puesto decimoséptimo.