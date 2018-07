ETA anuncia el cese definitivo de la lucha armada.

Tras el comunicado de ETA, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció en el Palacio de la Moncloa para valorar el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA. Aseguró que “La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria”.

El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que "ETA no es la protagonista, lo es el Estado de Derecho" y ha mostró todo su agradecimiento a los cuerpos de seguridad, a los jueces y a Francia por su ayuda.

El líder del PP, Mariano Rajoy, comenzó su comparecencia asegurando: "Esta una gran noticia, fruto del esfuerzo y de la determinación de la sociedad, que ha sabido resistir el chantaje criminal del terrorismo". Aseguró que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista es una buena noticia y destacó que se ha producido "sin concesiones políticas".

La presidenta de la asociación víctimas del terrorismo, Angeles Pedraza, se mostró prudente ante el comunicado de ETA. "Queremos una derrota total".

El Lehendakari, Patxi López, habló de esperanza de cara a futuro: "Un nuevo tiempo ha comenzado en Euskadi"

En declaraciones a Onda Cero, Federico Trillo, presidente de la Comisión Nacional de Justicia del PP, se ha alegrado del ‘comunicado de ETA’ pero ha advertido que a la banda terrorista no se le puede creer nada. Reitera en sus palabras que "ETA no ha dejado de existir" y no dejará de ser una organización criminal.

José Bono, presidente del Congreso, ha afirmado en Herrera en la onda que el comunicado de ETA es su partida de defunción: “Están acorralados y les hemos doblado el brazo”. Aún así, Bono ha señalado que “ayer eran criminales y hoy no han pasado a ser santos”.

Jaime Mayor Oreja, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha afirmado que las palabras de ETA son un simple paso de tregua permanente a cese definitivo. Una estrategia, según Mayor Oreja, “para obtener mejor resultado electoral y apropiarse de la instituciones vascas”.