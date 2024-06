Yolanda Díaz dice que renunció a liderar Sumar para preservar el gobierno de coalición

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que volcará todos sus esfuerzos en preservar el gobierno de coalición progresista, al día siguiente de anunciar su renuncia a la dirección del grupo político de izquierda Sumar.

"Lo que haré es preservar el gobierno de coalición por encima de todo. Llevo cuatro años haciendo esto y dando este paso lo que hago de manera decidida es preservar el gobierno de coalición", recalcó tras intervenir en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo y reunirse con su director general, Gilbert Houngbo.

Ha precisado que seguirá coordinando los cinco ministerios que tiene Sumar y se mantendrá como presidenta del grupo parlamentario.

"Voy a preservar al gobierno de coalición progresista frente a las fuerzas que quieren deslegitimar a un gobierno salido de las urnas, que ha ganado las elecciones", ha agregado.

Pide tranquilidad a los seguidores de Sumar

Dirigiéndose a los seguidores de Sumar, les pedido "tranquilidad" y les ha dicho que este jueves habrá una reunión de la Coordinadora en la cual se lanzará un debate sereno con la finalidad de ganar las siguientes elecciones generales.

"Sigo formando parte de la ejecutiva de Sumar, del órgano de dirección. La buena política es esta, no me voy, me quedo dentro de Sumar", ha asegurado.

"Yolanda Díaz no se va, lo que ha hecho es política de la buena porque cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, hay que asumir responsabilidad y quiero hacer pedagogía", añadió.

La ministra ha cumplido este martes con depositar los instrumentos de ratificación de España de sendos convenios de la OIT (167 y 184) dedicados a la salud y a la prevención de riesgos laborales en los sectores de la construcción y la agricultura.

"España es el país del mundo que más convenios de OIT ha ratificado", ha celebrado Díaz, quien ha recalcado que el director general de la OIT ha hecho un reconocimiento especial a España por el compromiso que muestra "a través de un partenariado específico (entre España y la organización), lo que no es nada usual".

En su discurso en la Conferencia de la OIT, la vicepresidenta ha defendido que es posible aplicar políticas que favorezcan el crecimiento económico y a la vez que generan empleos de calidad y ha destacado la cifra histórica de personas empleadas en España y la reducción significativa de la temporalidad en el empleo privado.