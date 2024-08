Yolanda Díaz compara a García Albiol con Alvise y pide a Feijóo que le haga "rectificar"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a hacer "rectificar" al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por su tuit sobre migrantes en un ferry desde las Islas Baleares que fue afeado en la red social 'X' por la número tres del Gobierno central, que cree que "no hay diferencia" entre el mensaje publicado por el dirigente popular "y lo que hacen los 'Alvises' de turno".

En declaraciones a los medios en Agolada (Pontevedra), donde ha mantenido un encuentro este martes con miembros de la Plataforma Ulloa Viva que se oponen al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), la vicepresidenta ha aseverado que "un alcalde digno" debería "pedir perdón" por un mensaje de ese tipo, que, a su juicio, también debería ser censurado por el líder de su partido.

"Un presidente de un partido demócrata debería mandar, con carácter inmediato, rectificar al señor Albiol", ha indicado Díaz en un mensaje a Núñez Feijóo, que dirige una organización que la vicepresidenta ve "absolutamente en las garras de la ultraderecha".

"Alvises y otros personajes de turno"

"Sería bueno que el Partido Popular se mostrase aquel Partido Popular que en algún momento conocimos y que concebía la emigración de una forma más humana", ha espetado antes de situar las palabras de García Albiol en la misma línea de lo que llevan a cabo "los Alvises y otros personajes de turno".

Cuestionada sobre la insistencia en redes del propio Albiol a que responda a sus mensajes, Yolanda Díaz ha afirmado que "no" está para "generar barullos" sino para "defender los derechos humanos" en España.

Así pues, ha apelado al PP y a la oposición a cambiar de rumbo en su postura sobre la migración después e "votar en contra" a finales de junio de un cambio legal "que permitiría acoger a 6.000 niños y niñas no acompañados" y "se ponga al lado de los derechos humanos".

"Eso es lo que tiene que hacer la oposición y no tumbar normas, como hicieron a finales de junio, vulnerando directamente los derechos humanos de menores no acompañados", ha añadido Díaz antes de subrayar que Feijóo "todavía" no se ha pronunciado sobre este asunto debatido a finales del pasado mes relativo al reparto de migrantes desde Canarias al resto de comunidades.