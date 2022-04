Vox compara a Pedro Sánchez con Hitler y a Félix Bolaños con Goebbels

El diputado de Vox José María Sánchez ha comparado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Hitler, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, durante una interpelación en el Congreso.

La interpelación versaba sobre las medidas que va a adoptar el ministerio de la Presidencia "para evitar que el Gobierno de España siga dinamitando la democracia española".

El diputado de Vox ha animado a Bolaños a "renunciar" al presidente "y sus pompas, porque usted podría tratar de promover en el infierno de la Moncloa una operación para derrocar a Sánchez y le apoyaríamos".

Le ha acusado de estar "al servicio de ese führer", de ser el que le da propaganda y apoyo informativo, de ser "un aprendiz de Goebbels" y de colaborar "en sus fechorías sin límites".

"Usted es un propagandista como acaba de manifestar en su intervención que deja en un párvulo alumno al doctor Goebbels. Y está al servicio de un sujeto, que manteniendo el símil podemos decir que es como el Führer. La propaganda cuantificada de presidencia del Gobierno con arreglo a la ley de Presupuestos Generales del Estado excede de 70 millones al año", ha dicho el diputado de Vox.

Bolaños le ha pedido que se disculpara

Bolaños ha pedido que se retiraran esas "comparaciones inaceptables, odiosas y falsas del acta" y que el diputado se disculpe porque "no hay por qué soportar esos insultos de la extrema derecha en esta Cámara".

"Quiero comenzar mi intervención pidiendo que se retiren las palabras de este señor que me ha precedido en el atril con comparaciones inaceptables del presidente del Gobierno y de mí mismo con Hitler y con Goebbels. Pido que se retiren esas palabras del acta y le pido que se disculpe porque la representación de la soberanía nacional en este hemiciclo no tiene por qué soportar unos insultos tan alejados de la realidad como los que acaba de proferir en este atril. Es inaceptable. Le pido que se disculpe con el presidente del Gobierno ante esta comparación tan odiosa y tan falsa; no tenemos por qué aceptar los insultos de la extrema derecha en esa cámara", ha dicho el ministro de la Presidencia.

Tas pedir que se retiraran esas comparaciones, el ministro ha indicado que el discurso de Vox "mira al pasado, quiere una España negra y se basa en insultos y en mentiras".