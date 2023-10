Vox advierte de que la amnistía dejará a España "tocada de muerte"

En el Congreso, en Europa, en la calle y en los medios. Vox mantiene abiertos cuatro frentes a fin de evitar no ya que Sánchez establezca compromisos de futuro respecto de una nación catalana con derecho a auto determinarse; el partido de Abascal está decidido a detener el proceso en la primera estación, es decir, que no se dé ya por amortizado que habrá ley de amnistía. Como ha dicho el diputado José María Figueredo durante unas jornadas celebradas en el Congreso, eso "sería cruzar el Rubicón y no lo podemos permitir".

Vox ha presentado este jueves en la Cámara Baja el informe de la fundación Disenso en el que se analizan las implicaciones que tiene para España la amnistía. Varios disputados, juristas de formación, han argumentado en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja contra una herramienta con la que Sánchez "busca mantenerse en el poder".

Entre las conclusiones, que la ley de amnistía no encaja en un sistema político parlamentario y carece de cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Entre las consecuencias, "es una agresión para el pueblo español" y "supone un cambio de régimen", una situación que, según Figueredo, los españoles han de "alzarse" en su responsabilidad individual.

Acto en la plaza de Colón

El informe de Disenso llegaba a Carrera de San Jerónimo después de que ayer fuese presentado en el Parlamento Europeo de manos del eurodiputado y número tres del partido Jorge Buxadé. Además, el texto se envió a todos los eurodiputados "para que entiendan en sus países la gravedad y la situación crítica a la que se enfrenta España”, aseguraba desde Bruselas el vicepresidente de Vox.

Otra pata de esta ofensiva contra la singladura de Sánchez camino de la investidura vendrá el domingo. En la plaza de Colón hay convocado un acto "por la Unidad y contra la Amnistía" que organiza la fundación de DENAES (presidida por Abascal hasta 2014). Llevarán el peso el secretario de DENAES, Iván Gil, y el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta.

Manifiestan que el objetivo de la concentración es "cargar contra todas las medidas que el PSOE está negociando con los independentistas catalanes". Del mismo modo subrayan que la cita está abierta a cualquier ideología, siendo Vox quien en estos días se ha encargado de facilitar las acreditaciones, Jornadas sobre la Amnistía, a solicitud del Grupo Parlamentario Vox en la sala Ernest Lluch.