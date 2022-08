El vídeo viral en un pueblo de Teruel que podría haber terminado en tragedia por una carretilla

Un municipio de Teruel se ha viralizado por un vídeo subido en redes sociales. Los habitantes del pueblo español demuestran tener mucha imaginación a la hora de inventarse diferentes actividades y juegos para pasar el verano. Pues bien, uno de sus juegos más tradicionales se ha hecho viral.

Y si no que se lo digan a los vecinos de Cascante del Río, un pueblo de Teruel en el que desde hace más de diez años practican el campeonato mundial de lanzamiento de carretillas. Este tradicional juego, considerado como deporte local, consiste en lanzar una carretilla al grito de "¡Carretillo va!", y después medir la distancia desde donde se ha lanzado hasta donde llega.

Del 5 al 8 de agosto se han celebrado los festejos con toro embolado, vaquillas, orquestas y el peculiar certamen popular que ha terminado en disgusto después de que uno de los lanzadores haya errado en el rumbo de su lanzamiento para acabar golpeando a varias personas del público.

Además del vídeo, el usuario de Twitter, @JJ_Armero_AUGC, ha añadido este mensaje: "Me ha llegado por varios grupos este vídeo del Campeonato del Mundo de lanzamiento de carretillas, en Cascante del Río, Teruel. No sé aun si es válido el lanzamiento o tendrá que repetirlo…". Por suerte, no ha habido ningún herido de gravedad.