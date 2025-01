Vídeo de la declaración del hermano de Sánchez: "¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas?" "No sé, la que se encarga de las artes escénicas..."

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ante la jueza Beatriz Biedma, junto con el presidente de la Diputación de Badajoz y Secretario General del PSOE Extremadura, Miguel ángel Gallardo.

La jueza decidió citar a ambos a finales de noviembre y la acusación popular la ejerce la organización Manos Limpias. David Sánchez ha sido acusado por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, puesto de trabajo del hermano del Presidente.

Estos son algunos de los fragmentos más destacados de la declaración

Jueza: ¿Viene usted todos los días? ¿Es normal que venga todos los días, o bien una vez a la semana, una vez cada dos semanas? ¿Cuál es su frecuencia, más o menos, de acudir a Badajoz?

David Sánchez: Si no tengo algún encuentro específico, como por ejemplo durante todo ese periodo en que me incorporé después de la pandemia, empecé a tener, por distintas razones y objetivos que me había marcado, bastantes relaciones en Portugal con otras actuaciones. Tenía que ir a Madrid, tenía que ir a Barcelona para...

Jueza:Pero entonces, en resumen, ¿cuántas veces puede usted venir a su despacho?

David Sánchez:Todas las que necesito.

Jueza: Pero normalmente, quiero decir, ¿usted viene una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes aproximadamente? ¿No me puede hacer una precisión?

David Sánchez: Siempre que lo necesito, voy a mi oficina.

David Sánchez: Es que no tengo esa... no tengo esa afiliación a un lugar físico. La verdad es que me he comprometido con mi empleador a cumplir unos objetivos, y a eso es a lo que me dedico. Un sitio físico no me vincula. Por eso, disculpe que no le pueda manifestar que sea una oficina escénica, porque, claro, uno puede decir: "Bueno, me imagino que es un espacio físico". Pues no lo sé. Nuestra actividad...

Jueza: Yo le pregunto porque, cuando se le cambia la denominación a un puesto de trabajo y se crea una jefatura de oficina de artes escénicas, será porque existe. Si no, no se crearía o no se cambiaría la denominación. Por eso se lo pregunto, para que me lo pueda explicar, porque es que nadie, de ninguna de las personas que vino ayer, pudo explicarme el concepto.

David Sánchez: A través de un buscador, un buscador de Internet... ¡Se hace una búsqueda en Google, en distintos buscadores! Se pone: "Oferta de empleo, profesor de música, Conservatorio Superior de Salamanca, de Córdoba, de música". Tampoco son tantos. Creo que, en realidad, supera un poco más de la veintena de conservatorios superiores, que eran, en concreto, los que a mí me interesaban. Y eso se hace en 15 minutos.