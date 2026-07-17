Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Europa dictamina que no hay objeción que hacer a la ley de amnistía"

La Audiencia de Madrid avala que un jurado juzgue a Begoña Gómez, el Gobierno celebra el dictamen del TJUE sobre la amnistía y varios incendios mantienen en alerta a distintas comunidades autónomas. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

La Audiencia avala que un jurado juzgue a Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que sea un tribunal del jurado quien enjuicie a Begoña Gómez. El tribunal reduce de cuatro a dos los delitos por los que será juzgada, al excluir los de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y también considera que debe recuperarse su pasaporte, pero avala la exposición razonada del magistrado y sostiene que existen "numerosos indicios" para continuar el procedimiento.

Los cinco magistrados consideran "perfectamente verosímil" que la investigada utilizara su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la obtención de la cátedra y recuerdan como precedente la sentencia del caso Nóos, en la que la relación de parentesco de Iñaki Urdangarin con la Infanta Cristina fue un elemento valorado por el tribunal.

La resolución también insiste en el impacto que los casos de corrupción tienen sobre la confianza ciudadana y la legitimidad institucional. Desde Moncloa, sin embargo, mantienen que Begoña Gómez es inocente y califican el procedimiento de causa política impulsada a partir de denuncias basadas en informaciones falsas y promovidas por organizaciones de ultraderecha.

El Gobierno interpreta el dictamen del TJUE como un respaldo a la amnistía

El Gobierno y el independentismo han celebrado el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en relación con la ley de amnistía.

El tribunal considera que la normativa europea no se opone a la aplicación de la amnistía en relación con los CDR, al entender que los hechos no afectan a violaciones graves de derechos humanos, y concluye además que el procés no comprometió los intereses financieros de la Unión Europea.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que el dictamen supone un paso hacia la "reconciliación plena" y pidió tanto al Tribunal Supremo como al Tribunal Constitucional que permitan culminar ese proceso, facilitando el regreso de Carles Puigdemont y la plena participación política de los dirigentes independentistas.

Los incendios mantienen la alerta en Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha

La evolución de varios incendios forestales continúa siendo una de las principales preocupaciones de la jornada. El fuego declarado en Orés (Zaragoza) ya ha arrasado cerca de 76 kilómetros cuadrados, ha obligado a evacuar a unos 700 vecinos de cinco localidades y amenaza con extenderse hacia Navarra.

En la Comunidad de Madrid, el incendio de Lozoyuela ha provocado el desalojo de varias pedanías, viviendas aisladas y un campamento con 80 menores, mientras cerca de 2.000 personas permanecen confinadas. La Guardia Civil ha detenido a un sospechoso después de que varios vecinos alertaran de su huida de la zona donde se originó el fuego.

También preocupa el incendio de La Mierla (Guadalajara), cuya rápida propagación, superior a dos kilómetros por hora, ha permitido que las llamas afecten ya a unos ocho kilómetros cuadrados, complicando notablemente las labores de extinción.