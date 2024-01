Santiago Abascal será reelegido este sábado como presidente de Vox

Este sábado 26 de enero, Vox celebra su Asamblea General Extraordinaria en la que su actual líder, Santiago Abascal, volverá a ser reelegido como presidente del partido. La renovación se llevará a cabo sin necesidad de que se realice una votación al respecto, ya que Abascal fue el único candidato que se presentó al puesto.

El pasado 8 de enero el propio Abascal salió en rueda de prensa desde la sede de Vox para anunciar que el partido tomó la decisión de adelantar la Asamblea General Extraordinaria, en la que se elegiría al que será el líder del partido durante los próximos cuatro años. Este adelanto responde al año electoral que se viene por delante, con los comicios gallegos, vascos y europeos.

Se trata de un tema de "logística" para poder contar con todos los organismos de Vox preparados de cara a las elecciones y que su renovación no tuviese lugar en mitad de las campañas.

Sin embargo, esta explicación no convenció, por ejemplo, a la exdiputada de Vox Macarena Olona e incluso se llegó a difundir un comunicado, que no contaba con la firma de nadie, en el que se pedía un congreso refundacional de este partido y en el que se aseguraba que no existe "democracia interna" en esta formación.

Fueron varios los dirigentes de Vox los que restaron importancia al escrito de Olona precisamente por ser "anónimo" y también negaron una posible "crisis interna" en Vox, alegando que de existir esta "crisis" alguien se hubiese presentado para liderar el partido o hubiese mostrado sus discrepancias con alguna de las políticas del partido.

Nuevo comité ejecutivo

Pese a descartar la "crisis interna", en los últimos meses el partido ha perdido a algunos de sus miembros, el más sonado de ellos, Iván Espinosa de los Monteros, que anunció su marcha del partido en agosto del año pasado. La marcha más reciente es la de José Luis Ruiz Bartolomé, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid.

Además, algunas informaciones apuntaban que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, tenía la intención de disputarle el liderazgo del partido a Abascal de cara a la Asamblea de mañana. Él mismo aseguró que "nunca" estuvo en su pensamiento presentarse.

Asimismo, el propio Abascal mantuvo a Ortega Smith en su propuesta de nuevo Comité Ejecutivo de Vox que se aprobará mañana. Este nuevo órgano mantendrá a Ignacio Garriga como secretario general del partido, pero a partir de este sábado ocupará también el puesto de vicepresidente.

Pablo Sáez continuará como tesorero del partido y, a partir de aquí, el resto de miembros tendrán el cargo de vocales. Entre ellos estarán Jorge Buxadé y Reyes Romero, que pasan de vicepresidentes a vocales y se incorporan a este nuevo Comité figuras como Pepa Millán y José María Figaredo.

En el nuevo Comité, que pasará de estar formado por 11 personas a 20, número máximo que permiten los estatutos del partido, también habrá presencia territorial con la incorporación de los vicepresidentes Juan García-Gallardo (Castilla y León), Vicente Barrera (Comunidad Valenciana), José Ángel Antelo (Murcia) y Alejandro Nolasco (Aragón).

Ante la ausencia de Rocío Monasterio en este nuevo Comité Ejecutivo Nacional de Vox, unido a la marcha de su 'número dos' en la Asamblea de Madrid, se abrió la posibilidad de que ella también pudiera marcharse del partido. Sin embargo, aseguró en sus redes sociales que "por supuesto" que se queda.

Así, Vox ratificará mañana la reelección de Abascal al frente de Vox y aprobará este nuevo Comité para afrontar los próximos cuatro años y las citas electorales de este año. La primera de ellas la de Galicia, un territorio "difícil" para este partido, pero en el que esperan que suene "la gaita" y consigan representación.