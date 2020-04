Sánchez e Iglesias pactan poner en marcha en mayo el Ingreso Mínimo Vital

Según confirmaron fuentes de la Vicepresidencia Segunda, Sánchez e Iglesias "se emplazaron ayer a hablar por la tarde de la medida y los tiempos, y acordaron que el Gobierno va a poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital ya desde el próximo mes de mayo". Fuentes gubernamentales confirmaron que en esa reunión también estuvo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que se centró en ver las posibilidades presupuestarias para adelantar esta medida que se había fijado el Gobierno para algún momento de esta legislatura antes de que se desatara la pandemia de la Covid-19.

El también líder de Unidas Podemos planteó tiempo atrás la necesidad de aprobar una renta mínima, pero que según fuentes gubernamentales no se llegó a discutir formalmente en ningún momento porque no se presentó proyecto alguno. No obstante, estas diferencias han sido publicitadas desde varios sectores del Ejecutivo y, finalmente, el Gobierno ha acelerado los trámites y el tiempo para aprobar un Ingreso Mínimo Vital permanente que siempre ha defendido Sánchez desde que estaba en la oposición vinculada a combatir la pobreza infantil.

"La medida la trabajarán conjuntamente el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, y la presentarán ambos mañana jueves", señalan las fuentes consultadas, que emplazaron a dentro de unos días para que se conozcan la cuantía y otros detalles del nuevo ingreso. Lo mismo hizo el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en su comparecencia este mismo miércoles en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados.

En el Gobierno se había enquistado un debate entre los partidarios de esperar unos meses a la regulación del Ingreso Mínimo Vital permanente que recogió el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de coalición y que abanderaba el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, frente a quienes, encabezados por el propio Iglesias, urgían a adelantarse con un ingreso "puente" que abordara las necesidades inmediatas de las personas que hubieran sufrido una pérdida total de ingresos por la crisis del coronavirus.

La Vicepresidencia de Iglesias llegó a divulgar incluso la cuantía que iba a tener este ingreso puente, 500 euros durante tres meses, con los correspondientes complementos en caso de que los dos progenitores hayan perdido sus emolumentos o que tengan a cargo dos hijos o alguno con discapacidad. Sin embargo, ayer mismo, tras el Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pareció descartar ese ingreso "puente" emplazando al de carácter permanente, pero reconoció que la crisis del coronavirus había hecho apresurarse al Ejecutivo en su afán. Su previsión era que iba a tardar unos tres meses debido a la necesidad de armonizarlo con las rentas de inserción que ya hay vigentes en varias comunidades autónomas, pero finalmente se adelanta a mayo