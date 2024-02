Sánchez se desvincula de la trama de las mascarillas y niega que la destitución de Ábalos tuviera que ver con el caso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este miércoles desde Marruecos a la detención de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. Sánchez ha reprobado los hechos y ha asegurado que cuenta con el reproche del Gobierno de España.

"Cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones en una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y autonomías, cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España", ha explicado Sánchez.

Preguntado por si la destitución de Ábalos como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tuvo algo que ver con esto, el presidente ha dejado claro que no. "Eso significaría que yo lo sabía y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no".

El presidente del Gobierno ha lanzado un mensaje a la oposición explicando que "me llama la atención que sean tan celosos cuando Feijóo se aupó a la presidencia del PP después de una denuncia del anterior líder sobre un caso de corrupción del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no ha sido ni investigado ni recriminado por parte de la actual dirección del partido".

"Si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y los casos", ha sentenciado Sánchez.

Muestra su "empatía" con los agricultores

El presidente también ha expresado su "máxima empatía" con buena parte de las reivindicaciones del sector del campo, que este miércoles ha protagonizado una tractorada en Madrid.

Ha asegurado que ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para "que se atiendan muchas de las demandas justificadas por parte del sector primario".

Ha señalado que "muchas" de las peticiones del campo son "justas" y, en consecuencia, "necesitan una respuesta por parte de la Comisión Europea", y se ha referido a la simplificación de la burocracia y la garantía de cláusulas espejo como algunas de ellas.

Convencido de que la Ley de Amnistía saldrá adelante

En una conversación informal con los periodistas que cubren su visita a Marruecos, Sánchez se ha mostrado optimista con respecto a la aprobación de la Ley de Amnistía. Aunque no ha dado detalles sobre las negociaciones con Junts, ha explicado que la ley saldrá del Parlamento tal y como entró, siendo totalmente constitucional.

El presidente ha remarcado la importancia de sacar adelante esta ley trascendental para focalizarse cuanto antes sobre problemas que afectan a Cataluña, como la sequía.

También se ha referido a la iniciativa legislativa popular que ha admitido a trámite la Mesa del Parlament pidiendo una proposición de ley para exigir la independencia asegurando que no le preocupa y que no tiene ningún recorrido.