Sánchez anuncia el envío de 5.000 militares más y de otros 5.000 policías y guardias civiles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado el envío de 5.000 militares más y el despliegue de otros 5.000 policías nacionales y guardias civiles a la Comunidad Valenciana para sumarse a las labores de búsqueda y rescate de víctimas de la DANA.

Así lo ha comunicado en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa tras presidir el comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA que deja, por el momento 211 fallecidos.

Sánchez ha celebrado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, haya decidido elevar su petición de 500 a 5.000 militares y ha reiterado que el Gobierno procederá "inmediatamente" a ese envío y ha insistido en que "si necesita más recursos, que los pida".

"No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando cuando faltan medios y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente".

El despliegue militar se realizará este fin de semana: 5.000 militares y otros 5.000 policías y guardias civiles

Este mismo sábado llegarán a la región 4.000 efectivos adicionales y, a primera hora de mañana llegarán los 1.000 restantes, en total 5.000, que se suman a los 2.500 que ya trabajan en el terreno.

Además, el Gobierno desplegará 5.000 policías nacionales y guardias civiles con lo que se llegarán a los 10.000 efectivos de ambos cuerpos, en aras de garantizar la seguridad en las calles tras los saqueos que se están produciendo y por lo que han sido detenidas 82 personas.

En paralelo, el presidente ha ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos, quirófanos, helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas, ha indicado.

Declaración de gravemente afectadas las zonas de la DANA

El presidente del Gobierno también ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón que se han visto más golpeados por la DANA.

Asimismo, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras el comité de crisis, Sánchez ha comunicado que se creará una comisión interministerial que trabajará para impulsar "de manera urgente y rápida" la reconstrucción y el relanzamiento económico de esas zonas y que, además, desde el Ministerio de Hacienda se autorizará al Gobierno de la Comunidad Valenciana la posibilidad de realizar "todos los gastos de urgencia que necesite sin límite alguno de recursos".

En esta línea, el presidente ha indicado que ya se han creado 100 plazas de servidores públicos interinos que se incorporarán a las subdelegaciones del Gobierno y a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana a partir de este lunes para agilizar toda la tramitación de las ayudas a los damnificados por el temporal.

Por último, Sánchez ha señalado que el Ejecutivo está en comunicación con la Comisión Europea y que se han iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de la Unión Europea.

Se eleva a 211 la cifra de fallecidos

En la declaración institucional Sánchez ha elevado a 211 la cifra de muertos por la DANA que ha asolado el este del país y, particularmente, a la Comunidad Valenciana. Así, Sánchez ha señalado que se ha llevado a cabo "la localización y el levantamiento de 211 víctimas mortales".

Para agilizar los procesos de recuperación e identificación de cadáveres, el líder del Ejecutivo se ha referido al despliegue de 20 equipos de levantamiento de cadáveres: "Cada uno integrado por forenses, psicólogos, policías científicos, varias morgues móviles y una unidad de identificación de víctimas de la Policía Nacional".