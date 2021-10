Rocío Monasterio acusa a la izquierda de "llevarnos a problemas de salud mental"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, habla en una entrevista en el diario 'La Razón' sobre los Presupuestos de Madrid para 2022 y asegura que derogaría las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid.

Rocío Monasterio cree que habrá acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tener Presupuestos para 2022 y quiere que todas las etapas de la educación sean gratuitas con la fórmula del cheque escolar. Además, pide que "se saque de los colegios el nuevo marxismo con el que se quiere moldear a nuestros hijos".

Sobre si hay fecha para sentarse a negociar los Presupuestos de 2022 con el equipo de Ayuso, Monasterio afirma que están empezando la negociación y cree que Ayuso va a entender las posiciones de Vox y va a respetar a sus votantes. Además, afirma que van a intentar que haya acuerdo antes de este miércoles, que es cuando se presente el proyecto de Presupuestos.

Gratuidad en la educación

En cuanto a la petición de gratuidad de la educación que pide Vox, Monasterio dice que es algo que mucha gente comparte y defiende la medida asegurando que "las familias tienen complicado llegar a fin de mes y más si tienes que pagar un 30% de tu sueldo para la guardería del niño, el bachillerato o la FP. Se tiene que hacer un esfuerzo y para eso tiene que haber recursos".

En la entrevista en el diario 'La Razón', Rocío Monasterio explica que "lo que estamos pidiendo supone un 1,5% de la totalidad del presupuesto de la Comunidad". Se queja de que se está gastando dinero en "observatorios, en fundaciones, en chiringuitos, en obras que no son fundamentales, como los carriles de bicicleta". "La gente no come de un carril de bicicleta ni de las políticas del cambio climático, ni de las políticas de género. Queremos redirigir el gasto a lo fundamental", señala Monasterio.

Sobre lo que se gasta la Comunidad de Madrid en "chiringuitos", Rocío Monasterio afirma que "entre subvenciones, chiringuitos y partidas que no son fundamentales, salen los 400 millones que serían necesarios para la gratuidad de la educación".

Considera un chiringuito el "Ministerio de Igualdad de Irene Montero, donde también colocan, por cierto, a algunos que se acercan a lo que yo llamo un delincuente. Allí están colocados todos los que montan el aquelarre del feminismo radical, los que montan tinglados en las manifestaciones, los que lanzan piedras y luego después pretenden que les paguemos la fiesta con más de 500 millones de euros".

Por otro lado, la otra línea roja que han puesto desde Vox para apoyar los Presupuestos, son las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid que Vox quiere derogar. Monasterio considera que las leyes existentes, la de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la de Protección integral contra la Lgtbifobia, "basan su exposición de motivos en la autodeterminación, que quiere decir que tu voluntad está por encima de lo que tú eres, niegan el hecho biológico y dicen que tú no naces ni hombre ni mujer que puedes ir cambiando según desees". Considera que estas leyes quieren adoctrinar a los niños en los colegios y explicar que "el niño no es niña y que prueben a cambiar".

"Yo creo que a los niños se les puede hablar de sexualidad, pero eso es muy distinto a imponer una ideología, que es lo que están haciendo", asegura Monasterio. Además, piensa que en algunos colegios madrileños sí se adoctrina. "Hay que respetar la neutralidad en los colegios y los valores de los padres para que puedan elegir entre un colegio u otro", apunta.

Al ser preguntada en esta entrevista sobre la asignatura de Valores, la portavoz de Vox, respondía que "hay que recuperar aquellas asignaturas como la Filosofía o valores éticos universales y dejarnos de adoctrinar". Además, culpa a la izquierda de que sus políticas también llevan a problemas de salud mental.

"Cuando escucho al Señor Errejón hablar de la salud mental, lo que pienso es que ¿se da cuenta de que lo que él defiende nos ha llevado precisamente en muchos casos a los problemas de salud mental?... al desarraigo, a no saber de dónde vienes ni quién eres, ni cuáles son tus tradiciones, ni si eres hombre o mujer, a desvincularte la familia a enfrentarte a tus padres, a enfrentar a los hombres con las mujeres, al victimismo...".