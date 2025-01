Quién es Carmina Gustrán Loscos, la historiadora que coordinará todos los actos por la muerte de Franco

La historiadora aragonesa Carmina Gustrán Loscos ha sido la elegida por el Gobierno para coordinar los actos encuadrados dentro de 'España en libertad', con los que el Gobierno pretende conmemorar durante este 2025 los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Los actos promovidos por el Gobierno tienen como objetivo celebrar "la gran transformación económica, social, cultural y política" que ha vivido España tras la muerte del dictador; homenajear a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que lo han hecho posible; y transmitir a los jóvenes la importancia de vivir en democracia y ensalzar los derechos actuales frente a la ausencia de libertades durante el franquismo.

Para ello, se ha elaborado un programa de actividades, con debates, conferencias, actividades culturales y participativas, exposiciones y proyectos dentro y fuera del país, y será la historiadora la encargada de coordinarlos.

Gustrán es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, Master of Arts in Culture Policy and Management por la City-University of London y Doctorado Europeo en Historia Contemporánea por las universidades de Zaragoza y Nantes (Francia).

Está especializada en la España Contemporánea y entre sus investigaciones destaca el monográfico 'El franquismo en el cine español (1975-2000)'. Además, también ha trabajado en exposiciones como 'La hambruna silenciada. El hambre durante la posguerra franquista (1939-1952).

Boicot

Casi un centenar de políticos, intelectuales y periodistas han suscrito un manifiesto en el que denuncian el planteamiento "guerracivilista" que perciben en los actos preparados por el Gobierno para celebrar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Los firmantes llaman a "boicotear" esos actos por ser una "cortina con la que trata de ocultar toda su miseria personal, política y moral" ante los procesos judiciales que "acorralan" al presidente Pedro Sánchez "por corrupción".

"Hacemos desde aquí un llamamiento a la ciudadanía, y en especial a las fuerzas políticas, a boicotear cuantos aquelarres promuevan en torno a Franco aquellos que dicen celebrar la libertad echando mano de la discordia, su mayor amenaza, y de la reconciliación, promoviendo el encono civil", aseguran los firmantes de este manifiesto que ha promovido la plataforma cívica 'Libres e iguales'.

Entre las 87 personas que en este momento han impulsado este manifiesto ---titulado 'Contra Franco. La Constitución es la única celebración posible'-- figuran ex ministros como Ana Palacio (PP) y José Luis Corcuera (PSOE), exdirigentes de UPyD como Rosa Díez y Francisco Sosa Wagner, y políticos del PP en activo como Cayetana Álvarez de Toledo o Marta Rivera de la Cruz.

También lo suscriben otros ya fuera de la política como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exsecretario general del PSE-EE Nicolás Redondo Terreros, el exalcalde de A Coruña Paco Vázquez, el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, el expresidente del Senado Juan José Laborda, o los exparlamentarios de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa y Guillermo Díaz.

Asimismo, hay numerosos intelectuales y periodistas como Andrés Trapiello, Fernando Savater, Juan Luis Cebrián, Albert Boadella, Federico Jiménez Losantos, Félix de Azúa, Arcadi Espada, Teresa Freixes, Ignacio Varela, Antonio Elorza o Jon Juaristi, entre otros.