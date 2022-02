Queral Castellet consigue la medalla de plata en los juegos Olímpicos de invierno

La 'rider' catalana Queralt Castellet ha conquistado este jueves la medalla de plata en la prueba de 'Halfpipe' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Pekín y ha dado a la delegación española su primera presea en la cita.

Castellet se ha proclamado subcampeona olímpica gracias a una magnífica segunda ronda en la que ha firmado 90.25 puntos y únicamente ha sido superada por la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim, que ha hecho 94.00 para reeditar su oro de 2018. El bronce, por su parte, ha sido para la japonesa Sena Tomita con 88.25 puntos.

La quinta medalla para un deportista español

La barcelonesa fue subcampeona del mundo en 2015, y quedó tercera en el mundial de snow el año pasado. Esta es la quinta medalla para un deportista español en los Juegos Olímpicos de Invierno, después de los esquiadores Francisco Fernández Ochoa (oro en Sapporo'72) y Blanca Fernández Ochoa (bronce en Albertville'92), el patinador Javier Fernández (bronce en Pyeongchang 2018) y el 'rider' Regino Hernández (bronce en Pyeongchang 2018).

"Estoy emocionada y muy feliz"

"Estoy emocionada, estoy muy feliz; ha sido un día increíble; he conseguido la medalla", ha exclamado Queral desde Zhanggjiakou.

"Ha sido increíble, he empezado un poco mal y luego me han venido todos los nervios, pero he sido capaz de conseguir la ronda que quería, en la segunda; una ronda por la que he estado trabajando mucho, mucho tiempo. Muchos años. Estoy muy feliz", expresaba la subcampeona del mundo.