¿Por qué no ha votado Irene Montero en la investidura de Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno tras conseguir la mayoría absoluta de la Cámara Baja en la primera votación con 179 votos a favor y 171 en contra. Tras comunicar el resultado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la bancada socialista y el Gobierno en funciones han prorrumpido en aplausos y gritos de "presidente, presidente".

A pesar de que esta es la imagen del día, uno de los mayores focos de antención ha estado en la todavía ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que ha protagonizado varios de los momentos más virales del debate.

El comentario de Feijóo que hizo sonreír a Montero y Belarra

Uno de ellos se produjo este miércoles cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntó al socialista Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso por qué pensaba cesar a Irene Montero cuando presumía de presidir el Gobierno más feminista, unas palabras que la titular de Igualdad recibió con una sonrisa de resignación.

"Con lo bien que lo han hecho en Igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra, es sorprendente --ironizó Feijóo en su respuesta al discurso de investidura de Sánchez--. ¿El Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?".

En el banco azul del Gobierno, tanto Irene Montero como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sonrieron ante las palabras de Feijóo y la ministra de Igualdad no pudo evitar asentir con resignación.

Y es que, tras el discurso de investidura Sánchez, la ministra de ha Igualdad advirtió al presidente y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que pretender "echar a Podemos" del Gobierno dificultará "enormemente" que se pueda "pasar de las palabras a los hechos", así como "frenar la ofensiva reaccionaria" desplegada por la derecha y el poder judicial.

Por qué no ha votado Irene Montero

Al final del debate de este jueves se ha producido la votación a viva voz de los diputados para elegir a Sánchez como presidente. Sin embargo, en esta votación no ha participado Irene Montero. El motivo es que la ministra en funciones no es diputada porque no iba en las listas de Sumar de las elecciones del pasado 23 de julio y por tanto no salió elegida.

Al igual que Montero tampoco han podido votar porque no son diputados otros ministros del gobierno en funciones: la ministra de Justicia, Pilar Llop, la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el de Universidades, Joan Subirats.