Qué es una cuestión de confianza: el acuerdo al que han llegado el Gobierno y Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el acuerdo para aprobar un nuevo decreto Omnibus in extremis gracias a la negociación de última hora con Junts. Sánchez habría aceptado algunos cambios que la formación independentista habría propuesto para sacar adelante el escudo social.Una de estas sería la necesidad de someterse a una cuestión de confianza para comprobar los apoyos que el socialista tendría en el parlamento. Sánchez ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tramitará la cuestión, pero que no se someterá a ella al no verlo necesario.

¿Qué significa que un presidente se someta a una cuestión de confianza?

Según el artículo 112 de la Constitución española, una moción de confianza es una "iniciativa planteada por el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, por la que se plantea al Congreso de los Diputados la reiteración de la confianza que le fue otorgada con ocasión de su investidura, bien sea en relación con su programa general de gobierno bien con una cuestión de política general. La confianza se entiende otorgada por mayoría simple de los votos".

Es decir, el presidente del Gobierno debería someterse a una sesión parlamentaria en la que ratificaría la confianza que el parlamento le dio en la investidura. Para que un presidente del Gobierno pase una moción de confianza le basta con superar una votación simple, es decir, tener más votos afirmativos que negativos. Si el presidente tuviese más votos negativos que afirmativos, se deberían disolver las cortes y convocar elecciones. En ningún caso se obligaría a ello judicialmente hablando, pero se entendería que el primer ministro no cuenta con la confianza del parlamento y por tanto debería disolverlo.

A día de hoy sólo ha habido dos presidentes del Gobierno que se hayan presentado a una moción de confianza. Estos fueron Adolfo Suárez y Felipe González, y ambos pasaron la moción con la confianza del parlamento.

¿Qué significa que a un presidente le presenten una moción de censura?

Según el artículo 113 de la Constitución española, una moción de censura es "exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones".

Es decir, se presenta una alternativa para el Gobierno de la nación, que se debe aprobar en el parlamento. En este caso, una moción de censura sigue la misma tramitación que una sesión de investidura, un proceso de dos votaciones. En la primera sesión, el candidato alternativo tendrá que tener la mayoría absoluta de los votos de la cámara para salir elegido. Si en esta primera sesión no se alcanzasen los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta, el candidato alternativo tendría una segunda oportunidad en la que le bastaría con obtener la mayoría simple del parlamento.

Que una moción de censura no siga adelante significa que el o los encargados de presentarla no podrían tramitar otra en el mismo periodo de sesiones. Que una moción de censura salga adelante significa que el presidente del gobierno pasaría a ser el candidato encargado de presentarla.

En España se han presentado varias mociones de censura, pero de ellas sólo una ha salido adelante. Fue precisamente la que llevó a ser presidente del Gobierno a Pedro Sánchez por primera vez allá por 2018 y que arrebató el gobierno al PP de Mariano Rajoy.

¿Qué diferencia existe entre una cuestión de confianza y una moción de censura?

Aunque una cuestión de confianza y una moción de censura pueden parecer sinónimos, no tiene nada que ver. La principal diferencia entre ambas es la del cambio de presidente del Gobierno de forma inmediata. Si un mandatario pierde una cuestión de confianza, se disolverían las cortes y convocarían elecciones. Sin embargo, que un primer ministro pierda una moción de censura significaría un cambio inmediato en la presidencia del gobierno.

¿Qué pasará con Pedro Sánchez tras tramitarla?

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pedro Sánchez anunció que llevaría a la mesa del congreso la tramitación de una cuestión de confianza para contentar así a sus socios parlamentarios. El presidente del Gobierno confirmó también que, a pesar de tramitarla, no se presentaría a ella al no verlo necesario.

Entonces, ¿Qué pasaría con Pedro Sánchez tras solicitar tramitarla?

Pues que el Consejo de Ministros solicitará a la mesa del parlamento que lleve a trámite dicha iniciativa. Sin embargo, como depende de la propia presidencia del Gobierno la potestad para presentarla y someterla a votación por mayoría simple, Pedro Sánchez se negará a presentarla y no tendrá que pasar la votación para superarla.