Puente desvela que habló con Aragonès antes que con los sindicatos para desconvocar la huelga de Renfe

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que antes de reunirse con los sindicatos de Renfe y Adif este jueves, previo a que desconvocasen la huelga prevista para iniciarse este viernes, recibió el "visto bueno" del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"La primera llamada que hice ayer por la mañana fue al presidente Pere Aragonès. A partir de ahí yo me siento con los sindicatos y realmente lo que se pacta no es otra cosa que la propia ley", ha relatado en una entrevista de este viernes en Rac1.

En este sentido, ha afirmado que no van a "cometer ningún tipo de deslealtad" con sus socios, en referencia al propio Govern, en un traspaso que según Puente no será sencillo y llevará tiempo.

Polémica comparación sobre la amnistía

Puente también ha sido protagonista este viernes por unas polémicas declaraciones en las que ha comparado la amnistía con un embarazo no deseado. El ministro ha reconocido que la amnistía "probablemente" no se hubiera cerrado ahora si el PSOE no necesitara los votos de Junts para la investidura de Sánchez

"Podrían preguntar, ¿se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también", ha dicho.

"Esto es lo mismo. Había que solucionar un problema, estaba clara cuál era la solución, era una solución que se hubiera dado a lo largo del mandato, y por tanto vamos a implementarla con la plena convicción de que va a conseguir resolver un problema en nuestro país", ha añadido.