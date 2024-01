El PSOE, a Galicia sin Page ni Puigdemont

El PSOE ha encontrado en la Convención política y el Comité Federal -todo en uno este próximo fin de semana en A Coruña- un buen motivo para cerrar filas entorno a Pedro Sánchez. Bajo el lema "Impulso de País", el partido quiere quitar del foco mediático su relación con los independentistas de la derecha catalana -como llama el líder socialista catalán Salvador Illa a Junts- y se esfuerza por poner en valor su gestión económica y social al frente del gobierno. Y este fin de semana es el momento ideal, a pocas fechas para la campaña de las elecciones en Galicia.

El objetivo, de nuevo es que el candidato socialista gallego Gómez Besteiro dé la vuelta a las encuestas y arañe todo el poder posible al PP y su anunciada mayoría absoluta. "El desastre de los pellets puede ayudar -señalan en el partido- pero lo que ayuda en Galicia y en España es la gestión anticrisis que estamos haciendo, a pesar del PP".

Una vez más, Pedro Sánchez se rodeará de todos los suyos -incluidos varios ministros- para hacer piña contra el PP que contraprograma con otra reunión política en Ourense, mientras evita apoyar al gobierno en nada -aseguran en Ferraz-. Y así, el mismo viernes comienza el PSOE su convención con cerca de 1.500 participantes, entre delegados e invitados, para que a lo largo del fin de semana en varios paneles se hable "de lo que de verdad importa", apunta un alto miembro del aparato político del partido.

Las fuentes socialistas consultadas aseguran que en dichos paneles de debate -con el expresidente Rodríguez Zapatero como primer invitado- "se hablará de reindustrialización de cogobernanza, de convivencia y de economía real, mientras que en la reunión política del PP, en Ourense Núñez Feijóo y los suyos solo intentaran hacer sombra a nuestra convención y Comité Federal, tratando de tapar sus casos de corrupción, básicamente".

Y García Page, en China

Pero una vez más, no estarán todos en A Coruña. Casualidades o no, el más crítico en el PSOE con el propio Sánchez, el presidente castellano-manchego Emiliano García Page, ni está ni se le espera. Según la dirección del partido, tenía ya programado un viaje a China. No le echaran de menos en la dirección de la convención tras escuchar de sus palabras este pasado fin de semana que el partido parece envuelto en una "camisa de fuerza", obligado por Junts per Cataluña a pactar cesiones independentistas gravísimas como la gestión de la inmigración que a él le "hacen sentir extranjero en Cataluña". Sin García Page en escena, el claustro político de A Coruña deja el camino despejado para hablar de los temas que interesan a la dirección y en ellos no están las difíciles relaciones de un partido que cada mes tiene que rendir cuentas ante Carles Puigdemont, el nombre que nadie quiere pronunciar en Ferraz, que nadie quiere pronunciar en A Coruña. Sí acudirán otros lideres socialistas autonómicos como el asturiano Adrián Barbón o la navarra María Chivite.

Con Puigdemont, normalidad

Esa es la otra máxima que el partido quiere transmitir a los suyos y a los medios de comunicación: que los contactos dentro y fuera de España con el líder de Junts per Cataluña sean considerados normales, habituales y propios de "un partido acostumbrado a dialogar con otras fuerzas políticas en una España sin mayorías", apuntaba otra voz cercana a la dirección del partido en las últimas horas. De hecho -señala dicha fuente- esta semana en Madrid, el próximo miércoles, habrá otra reunión confirmada entre el número 3 del PSOE, Santos Cerdán y el Secretario General de Junts, Jordi Turull, que advierte al PSOE que el referéndum de autodeterminación de Cataluña sigue siendo una exigencia y que si Sánchez se niega a ello "colorín colorado", según sus palabras textuales.

Pero en el PSOE no entran en ese debate. Nadie en el partido quiere dar ni un renglón de información sobre lo que puede pasar a partir de ahora, ni siquiera de cuándo será la próxima reunión en Ginebra entre la dirección del PSOE y la de Junts. En todo caso, las mismas fuentes confían en que los de Puigdemont "no aprieten demasiado, porque a ellos también les interesa que esta legislatura siga hacia adelante".

Así las cosas, a la convención le seguirá un Comité Federal al día siguiente "de puro trámite" aseguran en Ferraz, que ni siquiera tendrá intervención del propio Sánchez como en otras ocasiones, ya que el Secretario General solo hablará al término de la propia convención. Un Comité que sí servirá al menos para "que entren unos y salgan otros" de varios puestos relevantes que se conocerán ante de que llegue el fin de semana.