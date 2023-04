Podemos se reivindica con un polémico vídeo con ataques directos a medios de comunicación

Son muchas las encuestas las que confirman el declive de la formación morada en favor de la plataforma de Yolanda Díaz, 'Sumar', que habría dividido aún más a la izquierda. Por ello, y con motivo del arranque de la campaña electoral, Podemos ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que hace un llamamiento al voto.

Bajo el lema 'Tú, que no te callas', Podemos reivindica el papel de la formación y de los dirigentes como Ione Belarra. "Podemos es eso, la rebeldía española que transforma. Esta rebeldía es mucho más que un partido, sois vosotras y vosotros, que no os calláis", dicen.

Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa

Asimismo, aprovechan para atacar directamente a los medios de comunicación, periodistas y adversarios políticos, como Isabel Díaz Ayuso o Vox. "Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza. Este es un mensaje para ti, que eres taxista y si te pide un cliente que pongas la Cope no te callas y le dices que no, porque te acuerdas de quién te defendió de Uber", recalcan en el vídeo.

Gran mitin de Podemos en Zaragoza

Por ello, les animan a participar en el gran mitin que tendrá lugar el próximo sábado 15 de abril en Zaragoza. "Necesitamos ser muchos para seguir transformando este país se necesita la rebeldía de los que no callan", comentan.