Sánchez descarta hacer presidente a Puigdemont: "No le dan los números"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que el PSOE no va a apoyar a Puigdemont para que sea president de Cataluña, aunque pierda el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados. "Creo que la sociedad catalana, con el resultado del 12 de mayo, quieren ser protagonistas de esta sociedad diversa con el gobierno de coalición", ha reconocido.

"A Puigdemont no le dan los números"

Además, ha dicho que no hay otra opción que un gobierno catalán que presida Salvador Illa porque a Puigdemont no le dan los números. Sánchez ha recordado que el independentismo ya no tiene mayoría en el Parlament y también acusa al PP de "añorar el procés".

Cree que el PP tiene que hacer una reflexión sobre qué va a hacer en la investidura de Illa, que el presidente ya da por hecho y opina que a Feijóo no le ha llevado a ningún lugar copiar el discurso xenófobo de Vox en Cataluña. "Al PP se le ha caído el último discurso", ha sentenciado.

Sobre el aumento de votos de la derecha en las elecciones catalanas, Sánchez ha justificado que el porcentaje de votos de la derecha en Cataluña siempre ha sido de un 20%, pero antes se repartía entre Ciudadanos, PP y Vox y ahora solo entre PP y vox.

"La amnistía sigue su curso"

Sobre el resultado de los indultos y la amnistía, Sánchez ha dicho que aunque tuvo sus dudas con la amnistía, - por su cambio de opinión sobre este asunto-, es una política que ha dado resultado. El presidente ha asegurado que la amnistía sigue su curso y puede aprobarse el 30 de mayo.

Por otro lado, el presidente ha dicho que los indultos y la amnistía son "medidas sanadoras": "Hoy España crece más y crea más empleo que hace seis años y hoy España está más unida que en 2017 y es fruto de una apuesta política está centrada en el perdón".

La democracia demuestra fuerza con el perdón

El presidente insiste en que los resultados en Cataluña refrendan los indultos y la amnistía porque los ciudadanos catalanes entienden las decisiones que el PSOE ha tenido que tomar.

Al ser preguntado en LaSexta sobre si los cinco días de reflexión que se tomó impulsaron la candidatura de Illa, el presidente que cree que no fue así. Además, Sánchez reconoce que no le enseñó la carta ni a su mujer y que cuando se enteró le dijo que no se le ocurriera dimitir. Además, ha reconocido que para él fueron días difíciles.

Se ha quejado de llevar 10 años sufriendo acoso y ha dicho que PP y Vox elevan los bulos. "Usan métodos antidemocráticos para socavar", se queja.

El presidente del Gobierno ha asegurado que lo que separa es la claudicación de la derecha ante la ultraderecha y ha recordado que la derecha llega a comparar víctimas con verdugos y lo llaman "concordia".

Un enorme bulo pretende hacer daño a mi esposa

"Por supuesto", ha respondido el presidente a la pregunta de si su mujer, Begoña Gómez lo ha hecho todo bien. Ha explicado que su mujer no ha hecho cartas de recomendación, sino "cartas de interés". "Estamos hablando de un bulo enorme que solo busca hacer daño a mi esposa", ha dicho.

Además, ha confirmado que su mujer ha planteado denuncias a medios de información que han publicado noticias "tendenciosas". "La desinformación no viene de Rusia, se hace aquí", ha asegurado Sánchez.

Cree que hay que abrir un debate sobre qué es la libertad de información y ha confirmado que el Gobierno planteará medidas antibulos tras la celebración de las elecciones europeas.

Al ser preguntado por una información falsa sobre la mujer de Feijóo, que publicó un medio y de la que el PSOE se hizo eco, Sánchez ha dicho que cuando se demostró la falsedad de esas informaciones, el PSOE no lo volvió a mencionar, pero cree que en el caso de su mujer, no van a parar. El presidente está seguro de que le van a citar para declarar en la Comisión del Senado: "No tengo duda de que el PP citará a mi mujer en el Senado".

"El Gobierno estudiará soluciones para el CGPJ"

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial sigue y el presidente del Gobierno ha vuelto a reiterar que el PSOE no está por rebajar las mayorías del CGPJ. Sánchez ha dicho que "habrá otras alternativas que el Gobierno estudiará, pero no va a ser aceptable mantener una situación de bloqueo".

Sobre el caso de Ayuso y su pareja y la denuncia de las filtraciones desde la Fiscalía, Sánchez ve una maniobra política contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Reconocimiento de Palestina

En cuanto a si calificaría de "genocidio" lo que está sucediendo en Gaza, Sánchez ha dicho que si se habla de si se están respetando los derechos humanos en Gaza dice que tiene sus "serias dudas". "Israel está más débil tras su respuesta inhumana", ha apuntado.

"No he entendido el choque por el carguero Borkum", ha reconocido el presidente. Además, ha puntualizado que España no concede licencias de exportación de armamento a Israel.

"La economía va como un cohete"

En cuanto a sus declaraciones sobre que la economía va como un "cohete" y la respuesta de Yolanda Día de que no se puede caer en "triunfalismos", Sánchez ha dicho que está de acuerdo, pero cita a los informes de la OCDE, pero sí que hay que recordar los buenos datos económicos. "La economía española va a ser la que más crezca", ha asegurado el presidente. Además, pide no caer en el catastrofismo del PP, que califica de bulo.

"A mí no me gustan los toros"

El presidente ha dicho que no le gustan los toros, pero no tienen en su planteamiento prohibirlos.

Por otro lado, al ser preguntado por Rubiales, ha confesado que representa y es "todo lo contrario" al deporte español.

Por último, el presidente ha descartado un adelanto electoral y ha confirmado que le gustaría repetir como candidato en las generales.