El PP pide que Montero explique de manera urgente el concierto de PSC y ERC que "rompe" a España

El vicepresidente tercero del Parlamento Europeo y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha anunciado que su formación ha registrado la petición de comparecencia en el Pleno del Congreso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique el concierto fiscal para Cataluña pactado entre ERC y PSC, que a su juicio rompe la unidad económica de España.

En declaraciones a los medios este miércoles, González Pons ha adelantado el registro de la petición de comparecencia para que Montero detalle "qué va a pasar cuando se rompa la caja única que justifica la unidad económica de España".

En concreto, según consta en la solicitud de comparecencia, el PP quiere que la ministra informe sobre el "sistema de financiación singular y el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de forma bilateral y fuera del sistema de comunidades autónomas de régimen común, a cambio de presidir la Generalitat de Cataluña y seguir presidiendo el Gobierno de España".

Si se consolida el pacto fiscal, ha dicho González Pons, la caja única de la economía española "quedará irremediablemente rota" y los españoles se dividirán "entre los que pagan siempre y los que cobran siempre". Asimismo, ha aseverado que si otras comunidades como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana exigieran ese cupo fiscal "no sería posible".

"Una España en la que todo el mundo se lleva dinero y nadie pone dinero es una España inviable. Por lo tanto, ¿por qué los independentistas catalanes tienen derecho que no tenemos los demás españoles?", ha reflexionado González Pons, para criticar a continuación que la investidura de Salvador Illa "se va a comprar con el dinero de los españoles".

Por este motivo, el 'popular' justifica la comparecencia de Montero, para que así la ministra pueda dar explicaciones sobre cómo se van a pagar los servicios públicos después del concierto que pretende firmar su partido con Cataluña para investir al socialista Salvador Illa.

González Pons también ha justificado esta solicitud de comparecencia para saber "dónde están los ministros" y "qué están haciendo" este agosto, pues considera que se lo están "pasando bien" disfrutando del verano mientras que los ciudadanos "no lo están pasando tan bien".

"Nos gustaría saber que laboralmente el Gobierno sigue vivo, que sigue habiendo alguien que está en los despachos, o que haya alguien detrás de la política oficial del Estado, porque nos da la sensación de que ha sido llegar agosto y salir todos corriendo", ha espetado el 'popular', que ha criticado que el Ejecutivo lleva sin agenda desde que empezó el mes.

Por eso, González Pons ha asegurado que el PP "va a hacer trabajar" a un Ejecutivo "poco trabajador" y de "perezosos" y, además de la comparecencia de Montero, también ha pedido la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el pleno del Congreso para que dé cuentas de los problemas que han surgido en los trenes en los últimos meses.

"No se puede veranear mientras los trenes no funcionan si eres el ministro de transportes, y por eso creemos que tiene la obligación de venir a dar la cara, ya que por sí mismo no muestra una gran afición al trabajo", ha apostillado González Pons.