"Con las pensiones no se juega": Los socios de Pedro Sánchez urgen al Gobierno a aprobar un nuevo decreto

Mientras Pedro Sánchez y todos los componentes socialistas del Gobierno señalan a Junts y especialmente al PP por la caída del decreto 'ómnibus' a los que acusa de "ir en contra de la gente", sus socios de coalición prefieren centrar el tiro en avanzar y por ello piden al Ejecutivo que tramite de urgencia un decreto para mantener las ayudas. Los socios de investidura dejan claro que es necesario ese nuevo decreto que garantice estas medidas sociales.

Aunque ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusó al PP de causar "daño" a la gente al tumbar, con su voto, el decreto 'ómnibus', en estos momentos, Sumar se enfoca en retomar y aprobar cuanto antes las medidas sociales que incluía el decreto.

La formación ve "indispensable" que se negocie "con insistencia" para que se garantice los votos necesarios de cara a convalidar de nuevo el contenido del decreto derogado. "Los intereses de la gente debe estar por delante de todo", abogan para que las ayudas vuelvan cuanto antes.

Antonio Maíllo, portavoz de Sumar en el Congreso, ha calificado como "patada en el trasero" a los españoles el voto de PP, Junts y Vox. Tras ello, ha seguido en la misma línea que Yolanda Díaz. "Me parece que el Gobierno lo que tiene es que tramitar de nuevo unos decretos que recuperen esos derechos. Hay que volver otra vez a recuperar estos derechos al día siguiente. Esto no es una votación que se tira para atrás y ya está", ha reflexionado.

Así, ha añadido que "un Gobierno que se precie no puede renunciar a este aumento y ensanchamiento de derechos", sobre todo ante la "indignidad" de las derechas a las que acusa de ser cómplices de un "jueguecito de trono cutre" y ha zanjado de forma tajante que "con las pensiones no se juega".

Por su parte, ERC y BNG también han instado al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas. EH Bildu ha asegurado que trabajará "sin descanso" para que las ayudas sociales vean la luz cuanto antes. A su vez, UGT y CCOO han convocado movilizaciones para el 2 de febrero en protesta por la paralización de las medidas de protección social.

Junts votaría a favor en un decreto separado

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado la falta de acción del Gobierno, señalando que "si eran tan urgentes, ¿por qué no las han aprobado ya en un nuevo decreto?". Junts ha reiterado su disposición a votar a favor de un decreto que incluya exclusivamente las pensiones y las ayudas al transporte, sin medidas adicionales que consideran inaceptables.

El Gobierno, por su parte, ha respondido a las críticas asegurando que continuará dialogando con todos los grupos para encontrar un consenso que permita aprobar las medidas necesarias. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que se están estudiando las materias que suscitan mayor consenso en el Parlamento.

Sin embargo, desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de usar a los pensionistas como "rehenes" y de no querer separar las medidas sociales de otras propuestas más controvertidas."La posición del PP es conocida: sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público, no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA y sí a Valencia, no a la ocupación de la viviendas", aseguraba desde FITUR.

"Por si el Gobierno necesita que se le explique mejor, el grupo parlamentario al que pertenezco ha estado, está y seguirá estando siempre a favor de subir las pensiones", ha zanjado Feijóo, pero insistiendo en que el PP rechaza cualquier decreto que mezcle "pensiones con 50 cosas más y un regalo en París", en referencia al traspaso de titularidad al PNV del palacete en la capital francesa.

Por la tarde, añadía que el 'no' de su formación es por estar en contra de que "suban los impuestos a la luz o a los alimentos" o de que se favorezca "a los okupas" con un Gobierno que "quiere convencer a la gente de que la política normal es la basada en el sobresalto, en el desafío y en la falta de respeto institucional".

La oposición y los socios del Ejecutivo coinciden en que es necesario aprobar medidas urgentes, pero difieren en el cómo y el cuándo. Por ahora, el Gobierno mantiene su estrategia de negociar un acuerdo global, mientras sus socios insisten en que "con las pensiones no se juega" y forma de llegar a ello es un tema secundario.