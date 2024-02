Pedro Sánchez: "Todos los independentistas catalanes van a estar amnistiados porque no son terroristas"

Pedro Sánchez ha hablado sobre la posición del Gobierno respecto de la ley de amnistía. El presidente ha dicho que la ley de amnistía es el proceso definitivo para superar la crisis territorial. Esta ley no superó el apoyo del Congreso de los Diputados para su tramitación, - que tumbó Junts-, y volverá a ser presentada en la comisión de Justicia para aprobar un nuevo texto.

"El independentismo catalán no es terrorismo"

"Si hemos logrado esa ley de amnistía valiente y reparadora, el objetivo es que salga así", ha defendido el presidente. Además, ha recalcado que "el independentismo catalán no es terrorismo" y sobre la negociación con Junts sobre la amnistía, "en una negociación, no se mide quién cede o no. Todos cedemos. La clave es mantener la templanza".

En rueda de prensa posterior al Consejo Europeo Extraordinario que se ha celebrado hoy en Bruselas, el presidente ha defendido que hoy está mejor la situación en Cataluña que en 2017 y ha calificado la amnistía como un paso importante para lograr la total convivencia y superar la crisis territorial en Cataluña.

"Yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales que, van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas". Aun así, Sánchez ha reconocido que la normalización en Cataluña no llegará de la noche a la mañana.

El presidente ha dicho que la ley de amnistía es "valiente, reparadora y constitucional".

Por último, Sánchez ha aprovechado para asegurar que él no ha creado ese problema de convivencia en Cataluña y que lo único que está intentando hacer es "solucionarlo". Sobre la posición de Feijóo, Sánchez ha dicho que lo que propone es para "echarse a temblar: ilegalización de partidos, encarcelaciones..."