Pedro Sánchez y Felipe González acusan al PP de incumplir la ley al no renovar el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Felipe González han celebrado el 40 aniversario de la victoria electoral del PSOE en 1982 con un acto en Sevilla en el que ambos han cargado contra el PP al acusarlo de incumplir la ley por no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este multitudinario acto, al que finalmente no han asistido el exvicepresidente Alfonso Guerra ni buena parte de los barones socialistas, con excepciones como Guillermo Fernández Vara y Juan Espadas, ha estado cargado de nostalgia al recordar los logros de los gobiernos de González.

Sánchez y González, muy críticos con el PP

Pero también ha habido espacio para la actualidad política en los discursos, con críticas al PP tras suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ con el argumento de que Sánchez mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

"La Constitución Española se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de sus artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o en la oposición", ha dicho Sánchez, que ha advertido de que no hacerlo supone "la derrota de la moderación y el triunfo del extremismo, porque deteriora nuestra democracia y la convivencia".

Previamente, González también se había mostrado crítico con la actitud del PP en la renovación del CGPJ, al señalar que cuando no se está de acuerdo con la ley "primero la cumples y después propones que se cambie".

"Pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué otra cosa, eso no sirve para estabilizar la democracia ni mejorar la convivencia", ha añadido.

Imagen de sintonía

Sánchez y González también han coincidido en destacar la importancia del papel de Europa para el desarrollo de España durante el acto, en el que ambos han mostrado una imagen de sintonía pese a sus diferencias.

En su discurso, Sánchez ha expresado en reiteradas ocasiones su "profunda gratitud" a González por "modernizar España" y "luchar contra la desigualdad" con medidas como las pensiones no contributivas, la universalización de la sanidad pública y la extensión de las becas educativas.

Y también ha aprovechado para sacar pecho de medidas puestas en marcha por el Gobierno actual, como el ingreso mínimo vital o la ley de eutanasia, con la mayoría de los ministros socialistas de su Ejecutivo entre el público.

"Hoy afrontamos desafíos de un presente incierto, mirando atrás para lo que más merece la pena, para buscar inspiración, para aprender de la experiencia, y buscamos inspiración en tus gobiernos, Felipe, lo hacemos", le ha dicho al expresidente.

Además, Sánchez ha criticado a "los que agitaban hasta hace muy poco la bandera de la reducción drástica de impuestos", en alusión al PP, y "hoy se la envainan y cambian de cartel y de tema".

González estuvo “acojinado” por su victoria en 1982

Por su parte, González ha confesado en su intervención que estaba "acojonado" en la noche de la victoria electoral, el 28 de octubre de 1982, ya que había habido un intento de golpe de Estado un día antes, y ha dicho que en la actualidad "la prioridad número uno" del Gobierno debe seguir siendo la "convivencia" entre españoles.

"Tenéis que comprender de dónde venimos y no para hacerle caso a un puñetero viejo que ya tiene 80 años, sino para tener sentido de la orientación, para seguir construyendo futuro", les ha pedido a los socialistas.

González ha reconocido que tiene "algunas discrepancias" con el desarrollo del estado autonómico, ya que cree que "descentralizar políticamente España le ha venido muy bien a su desarrollo, pero centrifugar el poder para enfrentarlo unos a otros no le viene tan bien".

Y le ha dicho expresamente a la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sentada en primera fila, que el sistema de fiscalidad necesita "un repaso de arriba a abajo".

"Si no, no nos vamos a entender nunca", ha apuntado González, que considera que la inflación es "el peor de los impuestos posibles", por lo que ha instado a hacer "todo lo posible para superarlo".

La ausencia de Alfonso Guerra

Y mientras Sánchez ha puesto en pie al auditorio por sus palabras en recuerdo al exvicepresidente y exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido, por su contribución al fin de ETA "sin pagar precio político alguno", González ha lamentado la ausencia en el acto de Guerra, que se quejó por no haber sido invitado por el partido, aunque luego Ferraz rectificó.

"Trato de buscar y lamento no conseguirlo a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra (...) Y lo quiero tener en esta mano", ha dicho entre los aplausos de los cerca de 4.000 asistentes que, según el PSOE, llenaban el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla.