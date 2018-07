Pedro Sánchez: "Si dependo de los votos de Iglesias, no seré presidente"

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado este lunes convencido de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no apostará "nunca" por un presidente socialista y que si depende de los votos de la formación morada, no logrará ser presidente del Gobierno.

Sánchez ha advertido al electorado de izquierda que el PSOE es "la única garantía de cambio" y que si no logran la victoria en las elecciones del 26 de junio, "no habrá cambio en España" al sospechar que Podemos no le brindará su apoyo.

El candidato socialista ha recomendado aunar el voto en torno al PSOE para que no sea preciso "buscar intermediarios para el cambio", porque estos, ha subrayado, "siempre encarecen el coste de las cosas".

Seguro de que "la solución al atasco político es un PSOE fuerte", Sánchez ha garantizado que será "generoso" y que, como hizo tras el 20 de diciembre, "no va a vetar a ninguna fuerza política del cambio".

A pesar de que las últimas encuestas apuntan a que la coalición Podemos-IU adelantaría al PSOE, Sánchez ha comentado que tiene "mucho respeto" por los sondeos, pero que no se ajustan a lo que ocurrirá en las urnas.

Ha insistido en la idea de que si el PSOE es la primera fuerza, "en una semana" habrá gobierno, "y no cualquier gobierno, sino un gobierno limpio, dialogante y social" fruto "de una mayoría de cambio con distintas fuerzas".

Aunque ha vuelto a rechazar la gran coalición con el PP, Sánchez ha confesado estar dispuesto a "tender la mano a izquierda y derecha" para pactar las grandes reformas que precisa España, como el sostenimiento de las pensiones.

Sánchez ha dado más pistas de cómo será el impuesto que su partido ya planteó en las elecciones del 20 de diciembre para financiar las pensiones.

Se trataría de un "recargo de solidaridad" que deberían aportar las rentas y patrimonios más altos, puesto que no subiría "ni un céntimo" la fiscalidad a las clases trabajadoras.

También ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que en España prometa rebajas de impuestos pero al mismo tiempo se haya comprometido por carta ante Bruselas -tal y como informa hoy el diario El País- a aplicar nuevos ajustes si consigue formar gobierno tras las elecciones del 26 de junio.

"Le pido a Rajoy que no mienta sin pudor", ha denunciado el líder del PSOE, que ha advertido que si Rajoy "mintió una vez" puede intentar engañar a los españoles "una segunda".