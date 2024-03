Pedro Sánchez cree que Puigdemont "está en su derecho" de decir que continuará el procès

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el expresidente catalán, Carles Puigdemont está en su derecho de decir que continuará con el proceso independentista en Cataluña, pero considera que los ciudadanos en Cataluña quieren "pasar página", lo que a su juicio supone un Gobierno del PSC.

"Lo que digan otros candidatos pues evidentemente están en su derecho, faltaría más", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes europeos que se ha celebrado este jueves y viernes en Bruselas.

Sánchez ha sido interrogado sobre el anuncio realizado en la víspera por Puigdemont, que confirmó que será el candidato de Junts a las elecciones autonómicas en Cataluña del próximo 12 de mayo para "acabar el trabajo" que iniciaron en 2017.

El jefe del Ejecutivo se ha mostrado seguro al término del Consejo Europeo en Bruselas de que el candidato socialista, el exministro Salvador Illa, ganará las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con un "extraordinario resultado", "incluso superior al que señalan las encuestas", que supondrá "oportunidad de abrir un tiempo nuevo en Cataluña" y pasar página.

No hay "excusas" para que Ayuso no dimita

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado también sobre la citación como investigado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y ha dicho que no hay argumentos para que la presidenta de la Comunidad de Madrid no dimita ni "excusas" para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le exija esa dimisión.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado la oposición "destructiva" que cree que está haciendo el Partido Popular y ha ligado el "ruido" de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con el silencio de Feijóo sobre Ayuso.