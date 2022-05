Pedro Sánchez anuncia un aumento del gasto en defensa en la conmemoración de los 40 años de España en la OTAN

Este lunes se ha celebrado un acto de conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España a la OTAN en el Teatro Real de Madrid. El presidente Pedro Sánchez, acompañado por el rey Felipe VI y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, ha defendido un aumento del gasto en Defensa, alegando que España debe estar preparada para afrontar las nuevas amenazas y que la seguridad no está garantizada.

Sánchez ha apuntado que es "imprescindible" asegurar las capacidades de disuasión. "Debemos hacer ese esfuerzo", ha señalado, "es mucho mayor el coste de quedarse de brazos cruzados". Así mismo, ha dicho que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dejado claro que la seguridad no está asegurada "indefinidamente", y ahora más que nunca la unidad y la cooperación entre los miembros de la OTAN es necesaria.

El rey resalta la amenaza yihadista

Felipe VI ha reclamado a la OTAN una mayor vigilancia en la frontera sur, donde los ataques cometidos por el terrorismo yihadista han aumentado. Durante su discurso de clausura, también ha puesto bajo el punto de mira a la conducta de otros actores "estatales y no estatales" que pueden amenazar "directamente nuestras sociedades" de manera "indirecta".

El jefe de Estado también se lamentó de no poder celebrar la reunión en otras circunstancias debido a la guerra en Ucrania, a la que ha calificado como "inaceptable". Por ello, ha recordado el "enorme valor" que tienen la seguridad, la democracia y la paz. También ha transmitido que la invasión del país de Europa del Este no solo supone un riesgo para su soberanía e integralidad, si no que pone en peligro la paz en todo el continente europeo y el orden internacional.

Ha asegurado que España coincide con la idea de la importancia "crucial" que presume "una sólida disuasión y defensa" en el flanco oriental de la OTAN, y que lo demuestra "sobre el terreno" ofreciendo despliegues militares de las Fuerzas Armadas en los países bálticos.

Aun así, ha insistido en la necesidad de prestar "cada vez más atención" a los "desafíos de la dirección estratégica sur". Es allí donde el "terrorismo de matriz yihadista amenaza directamente a nuestras sociedades". Sostiene que el nuevo Concepto Estratégico que se aprobará en la Cumbre de Madrid, programada para los días 29 y 30 de junio, tendrá una visión de 360 grados.

Ha recordado también el atentado terrorista "más terrible en suelo europeo en términos de vidas humanas", ocurrido el 11 de marzo del año 2004 en Madrid. Esta terrible ofensiva mostró que la única manera para acabar con la amenaza terrorista es hacer uso de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, el "multilateralismo", la cooperación internacional, la unidad y la cohesión.

La OTAN apuesta por la unidad

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que la concordia de los "aliados" es su "fortaleza". De igual manera ha destacado la contribución de España a la Alianza Atlántica los últimos cuarenta años. Stoltenberg ha dado las gracias por el "fuerte compromiso personal" del rey Felipe VI con la organización y el "liderazgo" del presidente del Gobierno.

Durante su intervención, ha garantizado que siempre y cuando los países pertenecientes a la OTAN trabajen juntos, pueden "defender el territorio aliado de cualquier amenaza". Ha tenido presente los "cambios increíbles" que ha sufrido el mundo estas últimas cuatro décadas, y el "papel importante" que juega España en la política de disuasión de la Alianza.

Podemos se desmarca

El socio de Gobierno no ha acudido a la celebración de este acto solemne en Madrid. Según han justificado desde Podemos, especialmente críticos con el envío de armas a Ucrania y con las actuaciones llevadas a cabo por la OTAN, "hay otras prioridades".

El Secretario Tercero del Congreso de los Diputados, Javier Sánchez Serna, ha asegurado que no han acudido porque están "en la defensa de la paz" y el concepto de seguridad no es únicamente la seguridad "por vía militar", si no que integral, y pasa por ofrecer "derechos sociales a todas las sociedades europeas".

Sánchez Serna también a abogado por una política exterior "referente en diplomacia y en la resolución pacífica del conflicto", por lo que los gastos no deberían ir dirigidos a "multiplicar gastos militares". Desde la formación insisten en que "hay otras prioridades a esos 37 millones que va a costar", y el dinero debería haber sido invertido en gasto social como la "educación y sanidad pública".