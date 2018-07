Patxi López: "A Pablo Iglesias sólo le interesó el poder y no formar un Gobierno del cambio"

El presidente del Congreso, Patxi López, considera un fracaso que las principales fuerzas políticas no lograrán cerrar un acuerdo tras las elecciones del 20-D . Mantiene que a Podemos sólo le interesó el poder y no se consiguió un acuerdo porque "no hubo voluntad para llegar a un Gobierno del cambio".

El presidente en funciones del Congreso y secretario de Acción Política y Ciudadanía de PSOE, Patxi López, cree que el pacto entre el PSC y el Gobierno de Ada Colau en Cataluña demuestra que lo que se quiere rescatar es Barcelona y no al grupo de Colau. Sobre los acuerdos mantiene que el PSOE no pudo pactar con Podemos ya que al partido de Pablo Iglesias solo le interesaba el poder y "no hubo voluntad para llegar a un Gobierno del cambio".

Asegura que el PSOE participará en todos los debates electorales que se propongan sean a dos o a cuatro. Sostiene López que ya terminó el ruido interno en el PSOE y que todos los socialistas apoyan a Pedro Sánchez.

"No podemos estar en el mismo Gobierno quienes anuncian recortes y quienes quieren recuperar lo recortado por Mariano Rajoy", espeta López sobre un posible acuerdo PP-PSOE. Mantiene que Rajoy dijo que bajaría los impuestos pero ve incompatible reducirlos y mantener al mismo tiempo los servicios públicos.

Cree que la situación que se vive en Venezuela es "dramática" aunque reconoce que las visitas políticas que se producen en precampaña electoral como la realizada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, suenan a querer hacerse la foto.

Considera un fracaso político que las principales fuerzas no se pusieran de acuerdo para formar un Gobierno. "Hay que poner en valor lo que significa acordar, en los últimos 30 años el único acuerdo que se ha producido es el del PSOE Y Ciudadanos, no sumaba lo suficiente pero siempre suma más un acuerdo que un no acuerdo. Hoy podríamos tener un Gobierno que pusiera en marcha distintas reformas ¿Quién lo impidió?", se pregunta.