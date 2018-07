Patxi López cree que el Rey sólo propondrá un candidato si tiene garantías de éxito

El presidente del Congreso, Patxi López, considera "razonable" que el Rey abra una última ronda de consultas con los grupos políticos al límite de que expire el plazo para formar gobierno y está convencido de que Felipe VI sólo propondrá un candidato si tiene garantías de que no será una investidura fallida.

En rueda de prensa en el Congreso, López ha dejado claro que no le corresponde a él avanzar la decisión del Rey, pero sí ha opinado que el monarca no tiene obligación de proponer ningún candidato si éste no tiene posibilidades de ser investido.

"Se trata de una ronda final para ver si hay posibilidades de nombrar algún candidato que tenga apoyos suficientes y si no lo hubiera prever ya la disolución de las Cámaras", ha explicado.

El Rey ha comunicado hoy a Patxi López que celebrará otra ronda de consultas políticas los días 25 y 26 de abril para comprobar si puede proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno o procede a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones generales.

En un comunicado, la Casa del Rey explica que ambos han acordado que López hará llegar a don Felipe el día 21 la relación de representantes designados por los grupos políticos que acudirán a la ronda y ese mismo día se comunicarán al presidente de la Cámara Baja las fechas y horas en que serán recibidos en la Zarzuela.

Si las consultas concluyeran con una propuesta de candidato, Patxi López, con arreglo al Reglamento de la Cámara, procedería a convocar el pleno del Congreso para un nuevo debate de investidura.

Lo más probable es que ese pleno pudiera celebrarse el jueves 28 o el viernes 29, de modo que la primera votación tuviera lugar, como muy tarde, el sábado 30.

Ello permitiría que se celebrara una segunda votación el día 2 de mayo, justo a tiempo antes de que concluya el plazo establecido para convocar nuevas elecciones generales si no prospera la investidura.

Si hay nuevos comicios, la convocatoria se publicaría en el Boletín Oficial del Estado el 3 de mayo, para que las elecciones se celebraran el domingo 26 de junio, 54 días después como marca la ley.