Ofensiva europea del PP contra la amnistía: "No vamos a permanecer en silencio"

El líder del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, Manfred Weber, y el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, junto a otros representantes de esta formación conservadora, participan este lunes en unas jornadas que arrancaron con críticas al "ataque" de Pedro Sánchez a los valores europeos por la amnistía.

El Partido Popular Europeo celebra este lunes en Barcelona una conferencia, con intervenciones de distintos dirigentes, para apoyar la recuperación económica y censurar la estrategia política del Gobierno español, muy criticado por presentar un proyecto de ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista de Cataluña.

Críticas a la ley de amnistía

La ministra de exteriores de Bulgaria, Mariya Gabriel, se ha mostrado muy preocupada por el deterioro del estado de derecho en España. Este país, ha dicho, "siempre era admirado por el respeto a las instituciones que demostraba pero ha sido sacudido por el señor Sánchez con sus pactos por los independentistas". La canciller búlgara ha llamado la atención de la comisión y del parlamento europeo para que monitoricen cómo se aplica la amnistía en nuestro país porque cree que va en contra de la separación de poderes, sobre todo por las declaraciones de varios dirigentes políticos que hablan de "lawfare", un ataque a los jueces sin precedentes.

El vicepresidente del Partido Popular Europeo, el rumano Sigfrid Muresan ha pedido a los ciudadanos españoles que no se queden callados porque los parlamentarios del EPP "no vamos a permanecer en silencio". Ha mostrado la inquietud por la forma de gobernar de Pedro Sánchez ya que señala que aunque se tenga una mayoría en el parlamento eso no da derecho a saltarse las normas tanto españolas como de la unión Europea.

Tachan de error las palabras de Sánchez en Israel

También ha calificado como error las palabras del presidente español en su visita a Israel. Señala que en Europa cuesta mucho ganarse la confianza del resto de países pero esa misma confianza "se puede perder muy rápido" como está ocurriendo con este episodio ya que la UE no quiere a personas que generen problemas diplomáticos.

En representación del Partido popular español, el vicesecretario de política institucional Esteban González Pons ha pedido a Europa que actúe y dé una respuesta ante la amnistía. De no hacerlo, ha señalado, se podría dar el caso de que una nación tan europeísta como España pierda la confianza en las instituciones comunitarias. González Pons ha recordado la frase de Ortega y Gasset de que "España es el problema y Europa la solución" esperando que el filósofo español tuviera razón.

El alcalde de Madrid, Martínez Almeida ha respaldado las movilizaciones cívicas en protesta por el desafío del Psoe y los independentistas porque en ellas se defiende no sólo el futuro de España sino de Europa.