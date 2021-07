Pablo Casado a Sánchez: "Medalla de oro en destrucción de la economía, plata en mortalidad covid y bronce en desempleo"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado duramente el balance de Gobierno que ha hecho este jueves el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al considerar que sólo ha cumplido con sus socios separatistas e insistir en que ha mentido a los españoles y lo ha acusado de ser "medalla de oro en destrucción de la economía nacional, plata en mortalidad COVID y bronce medalla de bronce en desempleo y en desigualdad".

Casado ha arremetido contra Sánchez minutos después de que el jefe del Gobierno señalara que ha cumplido con el 32,8 por ciento de los compromisos que adquirió en su debate de investidura y en su pacto de coalición con Unidas Podemos y tras aludir al nivel de crispación política en la oposición.

"Sánchez es un presidente en recesión al frente de un Gobierno que ha entrado en barrera y no va a levantar el vuelo porque tiene demasiado lastre para que los españoles se lo traguen", subrayó Casado.

El PP no ha dado tregua al presidente del Gobierno e inmediatamente después de comparecer ha iniciado una campaña en redes sociales para difundir con vídeos que "Sánchez no cumple", al tiempo que su líder, Pablo Casado, ha insistido en "las mentiras" al recordar los pactos del Ejecutivo con Unidas Podemos o EH Bildu.

En rueda de prensa del balance del curso político, Casado ha criticado el acuerdo alcanzado hoy con la administración vasca, por el que Euskadi ingresará 220 millones más anualmente al gestionar tres nuevos impuestos.

Elecciones anticipadas

Ha vuelto a pedir elecciones anticipadas y ha reiterado que si gobiernan los populares "pondrán orden en Cataluña" en todos los ámbitos, en el judicial con la prohibición de indultos o referéndums soberanistas, en el educativo, con una ley que para los populares no discrimine el castellano, o en los medios de comunicación.

"Sánchez debería someterse ya a las urnas y en el PP estamos listos para gobernar", ha dicho Casado, que ha acusado al presidente de "presumir" ante la gestión de una pandemia por la que han dado la cara los gobiernos autonómicos.

Desde su punto de vista, Sánchez no "puede seguir con la política de palo a los constitucionalistas y zanahoria a los que arremeten contra España". "No puede ocultarse en una purga de ministros como en Diez Negritos", continuó el dirigente 'popular' que ha asegurado que aunque quite a "parte de la tripulación", el "piloto" sigue siendo el mismo.

En su análisis, el líder de la oposición ha destacado las seis crisis que a su juicio definen al Ejecutivo y ha tendido la mano con el mismo número de alternativas para afrontar los problemas sanitarios, institucionales, territoriales, sociales y económicos.

Ciudadano y Vox también critican el balance del Gobierno

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha dicho que la gestión de este semestre está "muy desequilibrada", ya que "todo lo bueno se lo llevan los separatistas" y "lo malo y los castigos" el resto de españoles.

La dirigente de la formación naranja ha pedido un debate sobre el estado de la nación a la vuelta del verano para que todos los partidos puedan aportar su visión sobre la gestión del Ejecutivo. "No va a quedar ni las raspas de España".

"Presidente de la mentira y de la falsedad"

Vox ha coincidido en acusar a Sánchez de ser el "presidente de la mentira y de la falsedad" y mientras el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha señalado que "todo lo que diga hay que ponerlo en duda", el presidente del partido, Santiago Abascal, le ha calificado de "embustero" y ha criticado que eluda ir al Congreso.

"El narciso solo se escucha a sí mismo y a sus aduladores", ha escrito Abascal en su cuenta de Twitter.