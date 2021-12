Pablo Casado se abre a una "gran coalición" con el PSOE en las próximas elecciones

Durante su visita a Argentina, Pablo Casado, presidente del PP, ha manifestado que contempla la opción de formar una "gran coalición" con el PSOE para las próximas elecciones en caso de que ganaran los comicios. El líder 'popular' ha resaltado que están preparados para las elecciones "sean cuando sean" y ha destacado que "conseguirán otra vez el Gobierno de España", pero no descarta contar con el apoyo de los socialistas ni de Vox.

"Nosotros queremos gobernar en solitario. Lo óptimo sería una mayoría absoluta, que ahora no nos concede ninguna encuesta, pero si no, es tener más escaños que la izquierda y los nacionalistas para que no haya una alternativa", ha incidido Casado. Después de ello, "podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista", ha detallado en una entrevista con el medio La Nación.

Sin embargo, el pacto con Vox también es una alternativa que el PP no descarta de cara a los próximos comicios, poniendo de ejemplo la Comunidad de Madrid, en la que el partido de Abascal apoya "pero sin ninguna contraprestación". En este sentido, ha afirmado que "no había una alternativa" y pide lo mismo en el Congreso.

Casado asegura "nunca" estarán de acuerdo 100% con Vox ni el PSOE"

Aun así, ha recordado que "el PSOE de 2016 no es el que ahora lidera Sánchez": "Tenemos muy difícil pactar con este PSOE, que atenta contra las instituciones y pacta con Bildu y ERC".

"Tenemos un programa muy reformista que no va a estar nunca 100% de acuerdo ni con Vox ni con el Partido Socialista. Queremos ser un partido como somos, europeísta, atlantista, moderado, reformista y en muchas cosas ni la izquierda ni Vox coinciden con nosotros", ha añadido.