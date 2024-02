Óscar Puente: "La amnistía ahorra tiempo y dinero"

El Gobierno saca pecho y envía un órdago a la grande a los tribunales de justicia: pase lo que pase los encausados en el Procés, acabaran libres. Por eso, mejor una amnistía cuanto antes. Este es el resumen de la intervención de hoy de Óscar Puente, ministro de Transportes y por lo demás, quizá el portavoz más incisivo y sintonizado con su presidente, Pedro Sánchez. Porque bajo la apariencia de una respuesta desahogada a un periodista, no resulta un mensaje cualquiera. Moncloa dice con esto a los jueces que al final y por encima de sus instrucciones, autos, juicios o sentencias se impondrá el criterio del Gobierno.

La Amnistía es buena hasta para las arcas del Estado

Desde Abrera (Barcelona) y durante la puesta en servicio del tramo de la B-40 de Olesa a Viladecavalls, el ministro Puente, apelaba al sentido común y a la responsabilidad de todos para "que no haya consecuencias de carácter penal para los que pudieron incurrir en delitos durante ese periodo. Y eso lo evitaría una Ley de Amnistía -añade el titular de Transportes- que ahorraría un trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Si lo que vamos a hacer es someter a estas personas a un procedimiento judicial después de siete años, para acabar indultándolas... pues ahorrémosle ese esfuerzo a la justicia" -insistía convencido Puente-.

Hasta la Comisión de Justicia... y más allá

Las palabras del ministro cierran una semana en la que el Gobierno prepara por fin toda la batería de propuestas para lograr el Sí definitivo de Junts per Cataluña a la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia. Fuentes del PSOE han señalado estos últimos días que "quieren cerrar el asunto cuanto antes", aunque desde Junts per Catalunya insisten en que todo apunta a la necesidad de una prórroga porque "no se dan las condiciones". Si no hay acuerdo, Junts está dispuesto a seguir una fuga hacia adelante que siempre puede acabar en el ya famoso "colorín colorado...". Y eso no le vale a la dirección del partido socialista.

Pero desde el seno de la formación de Carles Puigdemont, estos mensajes como el de Óscar Puente no son suficiente. De hecho, la consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, advierte: "Primero aprobar la Ley de Amnistía, antes de valorar posibles indultos a quienes no queden amparados por dicha ley".

Otro mensaje claro de que a Junts solo le vale lo que le vale: la garantía incierta -aseguran fuentes jurídicas consultadas- de que nada ni nadie podrá en el futuro complicarle la vida judicial a Carles Puigdemont o a alguno de los suyos. Una misión para el PSOE que raya en lo imposible.