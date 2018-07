Ortuzar ve en un bloqueo del PP a los PGE un "cachetazo" a la sociedad vasca

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido que "no tiene buena pinta" l a postura del PP sobre la aprobación de los presupuestos y ha advertido de que el bloqueo es "una venganza para pegarle un cachetazo al PNV , pero se lo pega en la cara de la sociedad vasca".

En una entrevista radiofónica, Ortuzar ha sido preguntado por las declaraciones de la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, quien aseguró ayer que su partido presentará en el Senado las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que considere "oportunas", y no descartó que estas puedan afectar a acuerdos presupuestarios alcanzados con el PNV.

El presidente del EBB ha considerado que esta postura "no es inteligente ni justa" y ha avisado al PP de que "la revancha en política no es una buena herramienta" al tiempo que ha remarcado que el PNV "tiene mucha memoria política" y se acuerda de "cuando el PP, junto con Patxi López, "desalojaron" a los jeltzales de Ajuria Enea.

En este sentido, ha indicado que su partido "no hizo de aquello un acto de venganza" y, "de hecho, ha colaborado con ambas formaciones" y lo que "no ha hecho es perjudicar a la sociedad vasca". Ortuzar ha indicado que están "surgiendo rumores" y "se puede ampliar el plazo de enmiendas" en el Senado para la aprobación de las cuentas pactadas con el PP y "si lo hacen es porque quieren hacer cambios", aunque ha indicado que espera no se produzcan.

Ha indicado que "entiende" que el PP "pueda estar irritado y contrariado" con el PNV y ha señalado que "no tendría inconveniente en charlar con algunos de ellos", pero "también" la formación que lidera de Mariano Rajoy "tiene que hacer autocrítica", ha opinado.

"Si se ha llegado a esta situación no es porque el PNV sea maquiavélico sino porque el PP no ha tenido capacidad de reacción ante situaciones gravísimas que le estaban afectando", ha indicado el líder del PNV quien considera que el partido de Rajoy "antes y después" de la sentencia del caso Gürtel "se ha quedado parado".