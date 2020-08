Las nuevas medidas del País Vasco para contener al coronavirus: restricción de aforos y horarios de hostelería

Tras el anuncio de que el País Vasco declarará este lunes la emergencia sanitaria, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha anunciado en rueda de prensa las nuevas medidas para controlar el virus que se adoptarán a partir del martes.

Las nuevas normas irán enfocadas a la restricción de aforos, de agrupación de personas, horarios de hostelería y adaptación del transporte público en horario nocturno.

Tapia ha explicado las medidas previstas a partir del lunes cuando Euskadi regresará a "un escenario extraordinario", cuando el Departamento de Salud declarará la Emergencia Sanitaria. Ello permitirá que, de manera inmediata, consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia, active el LABI-Plan de Protección Civil de Euskadi, cuya dirección y coordinación será asumida por el propio Lehendakari.

El martes se concretarán las nuevas medidas

Tapia ha recordado que este instrumento, en aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias, establece los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias. El primer encuentro del comité que conforma el LABI tendrá lugar el martes, 18 de agosto, convocado y presidido por el Lehendakari y con presencia interinstitucional. Será ese día cuando se informe con mayor concreción de las medidas avanzadas este sábado.

Tapia ha afirmado que el estado de Emergencia Sanitaria responde a razones "estrictamente sanitarias" y establece un marco jurídico en el que se permite asumir e implementar medidas concretas, conforme a las necesidades de cada momento.

La consejera ha explicado que se trata de medidas que se aplicarán de dos maneras, de manera generalizada para el conjunto de Euskadi, y, por otra parte, con medidas "específicas, extraordinarias" de aplicación exclusivamente en municipios, ámbitos o espacios especialmente afectados. "Trabajaremos en la combinación de medidas más restrictivas de forma generalizada y medidas adicionales para 'actuaciones quirúrgicas' donde la necesidad sea mayor", ha agregado.

Tapia ha adelantado que el Comité LABI del próximo martes determinará medidas concretas de carácter restrictivo, y aunque, se detallarán ese día, ha precisado que irán en la línea de restricción de aforos, restricción en agrupación de personas, horarios de hostelería, y adaptación del transporte público en horario nocturno. Además, ha indicado que se incorporarán las medidas acordadas ayer en el consejo interterritorial.

Además, ha apuntado que, en línea con lo realizado en algunos municipios especialmente afectados, se reforzarán las medidas restrictivas adicionales en aquellos municipios que, "aunque sea de manera puntual, se detecte algún brote o afección especial". Tapia ha asegurado que la actual situación del Covid requiere de máxima dedicación y coordinación tanto interinstitucional como interdepartamental. En este sentido, ha precisado que será el mando único del Lehendakari y el comité LABI el seno en el que se mantenga dicha coordinación y ha señalado que las decisiones que se vayan adoptando serán puntualmente comunicadas al conjunto de la sociedad, así como a los colectivos más directamente afectados, en función de las medidas que vayamos adoptando.

Tapia ha indicado que se está ante un "escenario cambiante" y se adoptarán medidas según la situación, de manera que se pueden levantar si se van controlando los positivos. "Este paso atrás no es agradable, pero es imprescindible, urgente y necesario, ha añadido la consejera que, ha precisado que la emergencia sanitaria "no es un estado de alarma, no es confinamiento como el de marzo o abril y no conlleva todas las medidas restrictivas que se aplicaron en marzo". Sin embargo, ha precisado que la Emergencia Sanitaria sí nos va a permitir, precisamente, "evitar tiempos pasados y afrontar esta fase de pandemia de la forma más efectiva" para ir "cerrando el verano en las mejor manera posible".