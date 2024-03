La mujer gallega que estaba dispuesta a abandonar a su familia por el 'estafador del amor' chino

El pasado junio conocíamos el caso del Brad Pitt de mentira que estafó 170.00 euros a una mujer de Granada. A través de un club de fans, la víctima contactó con el supuesto actor. La estrella de cine comenzó a conquistar a la granadina prometiéndole amor eterno y viajar a España para conocerla. Después de asegurar que se iban a casar y no aparecer en la boda, la perjudicada se percató de que todo forma parte de un engaño. Ahora la historia se repite, pero con otros protagonistas. Una mujer gallega ha sido víctima de 'estafador del amor' que suplantaba la identidad de Luo Yunxi, un actor de moda en China.

"Sé que suena todo a locura, que parece surrealista y que cualquiera pensará que qué idiota va a caer en eso, pero así fue", ha relatado la mujer en una entrevista en La Voz de Galicia.

"Me enamoré de una persona que no existe"

Con estudios, superiores, casada y con hijos, la protagonista ha considerado óptimo sacar a luz su caso para advertir sobre este tipo de estafas. Estos engaños son más comunes de lo que pensamos, tanto que el pasado diciembre se creó la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME) que ya ha gestionado 80 casos de este tipo de fraudes.

Tal y como ha relatado la víctima, el objetivo del estafador era seguramente engañarla "hasta tal punto de que llegara a darle dinero o convencerme para enviarle fotos comprometidas con las que poder chantajearme. Confiesa, que aún así permanecen las secuelas emocionales. "Lo sigo pasando mal, me enamoré de una persona que no existe. He llorado y sigo llorando un montón. Yo misma pienso que estoy loca, pero es que es así. Sé que lo que viví no es real, pero para mí lo era", ha lamentado.

En el caso de la mujer gallega, todo comenzó cuando empezó a seguir al actor Luo Yunxi en su perfil de Instagram y al mes recibió un mensaje privado que, al parecer, se había enviado desde esa cuenta, "con la misma foto de perfil, los mismos seguidores, el mismo nombre".

Yunxi le agradecía el apoyo a su carrera. Tras ello, comenzaron a interactuar a través de la red social, hablando cada vez más a menudo sobre sus gustos, de su país, "una conversación fluida, como de amigos".

Después de dos meses hablando continuamente, le propuso irse a China a conocerlo. "La respuesta fue sí. Estaba dispuesta a irme a China con él y dejar a mi familia, a mi marido y a mis hijos", ha reconocido. Aunque, las sospechas no tardaron en llegar cuando el supuesto actor le dijo que se iba de viaje a un lugar que no coincidía con el destino en el que se encontraba el Luo Yunxi verdadero. "Ahí comencé a atar cabos", ha explicado. Decidió preguntarle por qué le había mentido y no sólo no obtuvo respuesta, sino que le bloqueó.