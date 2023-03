Muere el exvicepresidente Pedro Solbes a los 80 años

El exvicepresidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, ha fallecido este sábado a los 80 años de edad, según han confirmado fuentes de su entorno al diario El País y fuentes del PSOE a RTVE.

Tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en abril de 2004, Solbes fue nombrado vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante la VIII Legislatura.

El comienzo de la segunda legislatura, coincidió con el estallido de la crisis económica, cuyos efectos fueron graves en España. Por ese motivo, cuando se produjo la remodelación del Gobierno en abril de 2009, Solbes fue sustituido de ambos cargos por Elena Salgado.

Su papel en la crisis financiera de 2008

En 2018, el exvicepresidente intervino en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera del 2008 en la que reconoció varios errores en su gestión durante su periodo en el Gobierno.

"Hubiera sido deseable una política fiscal más restrictiva" durante el periodo previo a la crisis que hubiera reducido más la deuda pública. Asimismo, también admitió discrepancias con el presidente Zapatero en las medidas contra la crisis.

"Asumo la culpa que tengo en la crisis; fui responsable de coger un tren que se aceleraba y se me aceleró más, creíamos que teníamos más tiempo para desacelerar pero nos quedamos sin vía. No pudimos hacer un ajuste más suave. Sí he sido responsable y debí ser más valiente en fomentar el superávit presupuestario", aseguró durante la Comisión de Investigación a modo de síntesis.

Sus inicios en la política

Tras cursar estudios de Bachiller en Alicante, Solbes se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. También se licenció en Derecho y Ciencias Económicas por la misma universidad y diplomó en Economía Europea por la Universidad Libre de Bruselas.

Fue Técnico Comercial y Economista del Estado por oposición desde 1968, ocupando distintos puestos en la Administración española. Fue también uno de los miembros del grupo de trabajo para la negociación de la adhesión de España a la Comunidad Europea y a finales de 1985 fue nombrado secretario de Estado para las Relaciones con la CE.

En 1991 fue nombrado ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y entre 1993 y 1996 ocupó el puesto de ministro de Economía y Hacienda con Felipe González. También fue presidente del Ecofin durante la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 1995.

En marzo de 1996 se celebraron elecciones generales en las que fue elegido por la provincia de Alicante. Durante este periodo en el Congreso presidió la Comisión Mixta del Parlamento español sobre la Unión Europea y en septiembre de 1999 se le nombró miembro de la Comisión Europea encomendándole la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios.