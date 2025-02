Monedero apunta a Pablo Iglesias e Irene Montero con unos pantallazos que les deja como "mentirosos"

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, sigue en el centro de las miradas tras las acusaciones procedentes de mujeres de la formación morada que le acusan de haber cometido, presuntamente, agresiones sexuales contra ellas.

Monedero se niega a ser apartado definitivamente de la vida política y ha amenazado con difundir pantallazos de conversaciones con Pablo Iglesias e Irene Montero que les dejarían como "mentirosos", según él mismo ha dicho, tal y como recoge ABC.

Estos mensajes que supuestamente Monedero habría difundido ya a su círculo político, desmontarían las versiones de la dirección de Podemos sobre los abusos sexuales. Ha sido el periodista Javier Chicote quien ha hablado en LaSexta sobre esos "pantallazos, que demuestran que lo que cuenta Podemos es mentira".

Un "problema político y no de índole sexual"

Según Chicote, la razón de apartarle de Podemos es por si "tendía a que hubiera puentes entre Podemos y Sumar, un problema político y no de índole sexual". Estas amenazas de Monedero surgen tras las palabras de la actual secretaria de la formación morada, Ione Belarra, que la semana pasada dijo que se le apartó en cuanto supieron acerca de los abusos sexuales.

Además, fuentes cercanas a Monedero han revelado que él cree que la persona que está detrás de la "campaña" en su contra es Juanma del Olmo, exdiputado de Podemos. Según estas fuentes, el objetivo es que Pablo Iglesias tenga el control del partido, aunque sin un cargo orgánico relevante, y que Ione Belarra asuma el liderazgo público. "Su entorno lo que dice es que Iglesias tiene un plan, que es que se achicharre Belarra para reservar a Montero", ha indicado Chicote.

Apartado de la universidad

Por otro lado, Monedero también ha dejado de impartir clases en la Universidad Complutense "hasta nuevo aviso" debido a una denuncia de una alumna, también por acoso sexual. Una situación "que genera intranquilidad" tal y como subraya el comunicado emitido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

El 'caso Monedero' comenzó tras la filtración de unos audios que destaparon los supuestos abusos a varias mujeres del partido, los cuales procedían del periodista Santiago Gregori, según contaba en su momento ABC.

"Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, 'X' (nombre de una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública...Como 'X' no quiso denunciar nada yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero", aseguraba en el audio.

Aunque fuentes de Podemos afirmaron que habían actuado desde el momento en el que tuvieron conocimiento de las acusaciones, más tarde reconocieron que siguió formando parte del chat interno de la dirección meses después porque "no había ninguna resolución que lo suspendiese de la militancia", justificó el secretario de Organización Pablo Fernández.