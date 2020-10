El mensaje de Vox tras las pintadas en la estatua de Largo Caballero en Madrid: "Primer aviso"

La estatua de Largo Caballero en Madrid ha amanecido este sábado con pintadas de "Asesino, rojos no", acto vandálico que ha criticado José Luis Ábalos en su cuenta de Twitter. Vox ha contestado al ministro de Transportes: "Derogad la ley de memoria histórica. Primer aviso".

La estatua de Largo Caballero, con una pintada de 'Asesino. Rojos no' / Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó este sábado a Vox el mensaje "frente al fascismo, democracia" y advirtió al partido de extrema derecha que "la amenaza es inadmisible".

"En un país democrático, la amenaza es inadmisible. Sigamos construyendo una España digna de quienes lucharon para que hoy seamos lo que somos: libres", publicó Sánchez en su perfil oficial de Twitter.

"No permitamos que el odio impregne nuestra sociedad. Frente a los que quieren dividir, unidad. Frente al fascismo, Democracia", reflexionó Sánchez en un mensaje acompañado de la foto de un tuit del partido que lidera Santiago Abascal.

El mensaje de Sánchez hacía alusión al comentario publicado por Vox que decía: "derogad la Ley de Memoria Histórica. Primer aviso", en respuesta a la denuncia que el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la pintada en la estatua de Largo Caballero erigida en Nuevos Ministerios.

"No es un acto vandálico más, es un acto con implicación ideológica y de incitación al odio. No es casual que estos ataques a la memoria de Largo Caballero coincidan con la reaparición de la ultraderecha. Quienes gobiernan gracias a VOX no pueden ser cómplices con su silencio", expresó Ábalos en una llamada de atención también a Partido Popular y Ciudadanos.

Pablo Iglesias también ha replicado a Vox que las instituciones no van a consentir "amenazas mafiosas" tras su aviso lanzado en redes para derogar la Ley de Memoria Histórica.