María Jesús Montero presenta su candidatura al PSOE andaluz: "Vamos a ganar las próximas elecciones"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha iniciado este miércoles su camino para liderar el PSOE en Andalucía de cara a las elecciones autonómicas de 2026 anunciando en Sevilla su candidatura a las primarias en un acto en el que ha estado rodeada de militantes socialistas.

Su nombre ya había sonado en varias ocasiones como cabeza de cartel del PSOE para las próximas elecciones andaluzas, aunque esa posibilidad se fue alejando a medida que la ministra escalaba dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta convertirse en vicepresidenta primera del Gobierno tras la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones hace un año.

Su regreso a Andalucía se enmarca en la pretensión de Sánchez de recuperar uno de los históricos bastiones socialistas, aunque también uno de los más complicados ante el asentamiento como presidente de la Junta del popular Juanma Moreno, quien gobierna con mayoría absoluta y con encuestas a su favor que revalidan ese resultado.

Montero ha justificado este "paso adelante" que ha dado para liderar el PSOE andaluz porque le "duele" Andalucía y la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma bajo el Gobierno del PP, a la vez que ha asegurado que no vuelve a la región porque "nunca" se marchó de ella y siempre ha trabajado "para y por Andalucía".

"Me presento porque he venido a ganar, vamos a ganar y vamos a retomar esa autoestima de partido porque somos fuertes", señaló Montero pidiendo a la militancia que se implique y que esté dispuesta a "dar el do de pecho".

"Quiero que sintáis mi paso adelante como yo lo percibo, para comprometernos, para luchar contra las injusticias y construir entre todos una tierra que dé frutos y permita que el sur se eleve con ganas y fuerza (...) Estamos dispuestos a dar la batalla porque necesitamos ganar por la gente que está ahí fuera, para los que requieren políticas publicas en vivienda, en empleo, en los barrios pobres y en la lucha contra la discriminación", destacó.

La respuesta del PP

La dirección nacional del PP ha criticado el discurso de Montero y ha sentenciado que entre los socialistas comandados por Pedro Sánchez "la apología de la corrupción tiene premio".

"Montero formó parte, como consejera, de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por delitos de prevaricación continuada y malversación en el caso ERE", denunciaron desde el PP, y también de un Gobierno que, "gracias a una maniobra a través de una mayoría afín en el Tribunal Constitucional, enmendó esa sentencia concediendo un indulto encubierto a sus compañeros de partido".

"No es de extrañar que el mismo presidente que defiende a un fiscal general imputado vea en la trayectoria de Montero a una persona óptima para dirigir el partido en una comunidad autónoma donde la corrupción del PSOE dejó un hueco en las arcas públicas de 680 millones de euros", han apuntado.