María Jesús Montero: "En ningún momento el presidente Sánchez ha hablado de amnistía o autodeterminación"

La reunión celebrada hoy martes entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès y que ha tenido una duración de 2 horas y media se ha llevado a cabo "en un clima de cordialidad", según ha asegurado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha ofrecido una comparecencia tras el encuentro. Ha asegurado que el presidente "no ha hablado en ningún momento de amnistía y autodeterminación" como sí había confirmado previamente el republicano.

"Ambos equipos somos conscientes de los límites de cada uno y es obvio que Sánchez no iba a tratar estos temas", ha apuntado.

Montero ha defendido que el objetivo del Gobierno es "dejar atrás la confrontación y pasar página mediante el diálogo, la palabra y el encuentro", así como la importancia de retomar asuntos importantes de los próximos años, como la gestión de los fondos europeos postcovid.

En este sentido, la ministra ha recalcado que "el conflicto en Cataluña lleva mucho tiempo enquistado", lo que provoca fracturas sociales y emocionales. Por ello, se debe superarlo, encontrar soluciones y mejorar la vida de los ciudadanos.

Montero recalca "la unidad de España"

"Sabemos que este camino no es fácil pero necesitamos un encuentro de lealtad mutua y el Gobierno va a romper con la dinámica de confrontación y pasar por fin a la política", ha destacado.

No obstante, ha dejado claro que las medidas que se tomen "siempre estarán en el marco de la Constitución", ya que, según la ministra, es la que permite respetar todas las ideas y no obliga a nadie a olvidar su forma de pensar. De esta forma, ha enfatizado en la unidad del país: "España no tiene sentido sin Cataluña y Cataluña no tiene sentido sin España".

La reunión Sánchez-Aragonès ha circulado alrededor de 4 puntos: la pandemia, la normalización de las relaciones institucionales (a través de la comisión bilateral), la creación de un foro de encuentro entre catalanes para mejorar la convivencia y la agenda socioeconómica.